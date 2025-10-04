В Киеве водителя Mercedes, избившего велосипедиста, взяли под стражу

Фигурант в суде. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Киеве состоялся суд по делу об избиении велосипедиста водителем автомобиля Mercedes. Его взяли под стражу.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в субботу, 4 октября.

Избиение велосипедиста в Киеве

"Водитель Mercedes, который жестоко избил велосипедиста, взят под стражу на 30 суток без права внесения залога", — говорится в сообщении.

Фигурант в зале суда. Фото: полиция Киева

На взятии под стражу настаивали следователи Подольского управления полиции и прокуроры Подольской окружной прокуратуры.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Санкция статей предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Подозрения фигуранту

"Мы-Украина" сообщали из зала суда, что водителю автомобиля объявили подозрения в избиении и оставлении пострадавшего в опасности.

Подозреваемым оказался Александр Хилик, которого уже обвиняют по делу о хищении 25 миллионов гривен бюджетных средств, предназначенных для закупки зимней формы для Киевской теробороны.

В каком состоянии пострадавший велосипедист

Подруга избитого велосипедиста Владислава в комментарии "Мы-Украина" рассказала о состоянии велосипедиста.

"Он не сможет еще работать очень долго, минимум полгода. Врачи сказали, что они пока не могут давать прогнозов, поскольку надо проверки постоянные делать, но это очень серьезные последствия, даже если рассосется кровоизлияние, все равно может быть и эпилепсия, и что угодно", — отметила девушка.

По ее словам, последствия избиения на всю жизнь.

Поведение обвиняемого после инцидента

Владислава отметила, что фигурант не выходил на связь после драки и не пытался попросить прощения, а также не предлагал помощь.

"Мы вообще не знали, кто он и что он. Когда полиция опубликовала, что его задержали и только когда мы увидели то ужасное видео, то тогда мы поняли, что произошло", — говорит она.

Что заявлял Хилик в суде

Фигурант заявил, что его жене стало плохо, а с мужем, которого он избил, "было все нормально".

"И было возле нас, мне кажется, четыре-пять человек, которые сказали, что они вызывают скорую. Жена попросила, потому что ей плохо, и люди сказали: "Езжайте, вам это не надо", — сказал он.

Кроме того, Хилик утверждает, что не ссорился с велосипедистом.

По его словам, он ""очень спокойный человек" и хотел уехать с места инцидента до драки.

Напомним, пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова сообщила, что Хилик уже замечен в других уголовных делах.

