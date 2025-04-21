Психологиня заявила що побиття військового в Києві могло бути провокацією РФ

Один із затриманих підозрюваних. Фото: Поліція Києва

Інцидент, що стався в Києві 18 квітня, де група підлітків жорстоко побила військовослужбовця, може мати набагато глибші корені, ніж звичайна вулична агресія. Мовляв, підлітки бачать занадто багато насильства у соцмережах й не тільки, а російські спецслужби створюють цілі спільноти з підбірками жорстокого контенту.

Про це заявила кандидатка психологічних наук Віра Романова в ефірі Ранок.LIVE.

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За попередніми даними правоохоронців, конфлікт почався з того, що група юнаків наблизилася до військового, спровокувала словесну перепалку, після чого повалила його на землю та завдала тілесних ушкоджень. Проте, як зазначає Романова, варто звернути увагу не лише на саму брутальність дій, а й на кількість нападників — їх було понад десять, і, судячи з усього, дії мали організований характер.

На думку фахівчині, така кількість підлітків, об’єднаних у скоєнні насильства, навряд чи діяла стихійно. Вона припускає, що подія могла бути спровокована, зокрема через соціальні мережі або ігрові платформи, де активно діє російська пропаганда. Віра Романова зауважує, що саме ці цифрові простори можуть ставати полем інформаційної війни, де молодь піддається маніпуляціям, створюються закриті групи, формується агресивна наративна база та відпрацьовуються сценарії, спрямовані на дестабілізацію українського суспільства. Експертка також підкреслила, що розголос таких інцидентів у медіапросторі вигідний Кремлю.

"Вони будуть показувати ці сцени, що проти військових, що це діти проти військових, що українці агресивні, будуть це узагальнювати. І зараз ми з вами говоримо в ефірі про цих 10 підлітків, а ввечері, сьогодні, вже Кремль буде говорити про свої пропагандистські новини, використовуючи наших підлітків. І тут питання набагато глибше, що причинило, які соціальні мережі, які соціальні групи, де Російська Федерація веде дуже агресивну війну в іграх або ще в якихось пабліках, де є підлітки, які знаходять друзів, розраду, можуть об'єднатися і так далі", — сказала Віра Романова.

На переконання психологині, вирішувати такі ситуації варто не лише шляхом покарання, а й через глибоку профілактику. Вона пропонує впроваджувати в Україні власні культурні, освітні та ігрові проєкти, які будуть конкурентоспроможні в цифровому середовищі та формуватимуть у молоді проукраїнські цінності, адже наразі РФ, за її словами, значно активніша у цьому напрямку.

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Також Романова додала, що у випадку з побиттям військового варто дослідити, хто саме, як і через які канали міг спровокувати дії неповнолітніх, і тільки після цього робити висновки.

Нагадаємо, в п'ятницю, 18 квітня, поліція затримала перших підозрюваних у нападі на військовослужбовця. Згодом правоохоронці затримали іще двох.