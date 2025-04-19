У Києві затримали всіх підлітків, які побили військового на Гідропарку 18 квітня

Правоохоронці та затриманий підліток. Фото: t.me/gunpKyiv

У Києві затримали ще двох підлітків, які побили військового на Гідропарку у пʼятницю, 18 квітня. Наразі усім чотирьом нападникам готується повідомлення про підозру.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у суботу, 19 квітня.

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"Сьогодні, у результаті проведених оперативних заходів, поліцейські затримали ще двох нападників – це кияни, віком 15 та 17 років", — йдеться у повідомленні.

Затриманий підліток та правоохоронець. Фото: t.me/gunpKyiv

Слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за хуліганство.

Затриманий підліток та правоохоронець. Фото: t.me/gunpKyiv

Затриманий підліток та правоохоронець. Фото: t.me/gunpKyiv

За вчинення цього правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до чотирьох років.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 квітня підлітки спровокували конфлікт з військовим у Києві та побили його. На місці події затримали двох 17-річних нападників

Раніше у Києві сталася бійка між цивільним, поліцейським та працівником ТЦК. У мережі ширилось відео.