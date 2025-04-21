Психолог заявила что избиение военного в Киеве могло быть провокацией РФ

Один из задержанных подозреваемых. Фото: Полиция Киева

Инцидент, произошедший в Киеве 18 апреля, где группа подростков жестоко избила военнослужащего, может иметь гораздо более глубокие корни, чем обычная уличная агрессия. Мол, подростки видят слишком много насилия в соцсетях и не только, а российские спецслужбы создают целые сообщества с подборками жестокого контента.

Об этом заявила кандидат психологических наук Вера Романова в эфире Ранок.LIVE.

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По предварительным данным правоохранителей, конфликт начался с того, что группа юношей приблизилась к военному, спровоцировала словесную перепалку, после чего повалила его на землю и нанесла телесные повреждения. Однако, как отмечает Романова, стоит обратить внимание не только на саму грубость действий, но и на количество нападавших — их было более десяти, и, судя по всему, действия носили организованный характер.

По мнению специалиста, такое количество подростков, объединенных в совершении насилия, вряд ли действовало стихийно. Она предполагает, что событие могло быть спровоцировано, в частности через социальные сети или игровые платформы, где активно действует российская пропаганда. Вера Романова отмечает, что именно эти цифровые пространства могут становиться полем информационной войны, где молодежь подвергается манипуляциям, создаются закрытые группы, формируется агрессивная нарративная база и отрабатываются сценарии, направленные на дестабилизацию украинского общества. Эксперт также подчеркнула, что огласка таких инцидентов в медиапространстве выгодна Кремлю.

"Они будут показывать эти сцены, что против военных, что это дети против военных, что украинцы агрессивные, будут это обобщать. И сейчас мы с вами говорим в эфире об этих 10 подростках, а вечером, сегодня, уже Кремль будет говорить о своих пропагандистских новостях, используя наших подростков. И здесь вопрос гораздо глубже, что вызвало, какие социальные сети, какие социальные группы, где Российская Федерация ведет очень агрессивную войну в играх или еще в каких-то пабликах, где есть подростки, которые находят друзей, утешение, могут объединиться и так далее", — сказала Вера Романова.

По убеждению психолога, решать такие ситуации следует не только путем наказания, но и через глубокую профилактику. Она предлагает внедрять в Украине собственные культурные, образовательные и игровые проекты, которые будут конкурентоспособны в цифровой среде и будут формировать у молодежи проукраинские ценности, ведь сейчас РФ, по ее словам, значительно активнее в этом направлении.

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Также Романова добавила, что в случае с избиением военного стоит исследовать, кто именно, как и через какие каналы мог спровоцировать действия несовершеннолетних, и только после этого делать выводы.

Напомним, в пятницу, 18 апреля, полиция задержала первых подозреваемых в нападении на военнослужащего. Впоследствии правоохранители задержали еще двоих.