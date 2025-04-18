Бійка між ТЦК та чоловіком у Києві — що кажуть у військкоматі

ТЦК та поліція в місті. Ілюстративне фото: 4vlada.com

У мережі шириться відео, де видно бійку цивільного чоловіка, поліцейського та працівника територіального центру комплектування. Інцидент трапився, бо військовозобов'язаний відмовився показувати військово-облікові документи та використав газовий балончик.

Про це повідомили в Київському міському ТЦК та СП 18 квітня.

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У ТЦК розповіли, що інцидент трапився, оскільки чоловік відмовився показати військово-облікові документи і поводився агресивно. Згодом останній дістав газовий балончик і використав його проти працівника ТЦК, чим і провокував сутичку. У підсумку інцидент зафіксувала поліція, а чоловік втік з місця пригоди "завдяки цивільним особам, які перешкоджали роботі працівникам поліції".

Однак його подали в розшук та притягнуть до кримінальної відповідальності за напад на військовослужбовця та перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

У відомстві наголосили, що згідно з чинним законодавством громадяни зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ, та пред'являти його на вимогу представників ТЦК.

"Створення конфліктних ситуацій з представниками ТЦК та СП, а також поліції тільки грає на користь ворогу і допомагає підривати оборону нашої держави. Підрозділи Сил оборони, які виконують бойові завдання, потребують своєчасної заміни на позиціях, ротацій, відпочинку та відновлення морально-психологічних і фізичних сил", — наголосили в ТЦК.

Крім того, там додали, що це відео провокаційне та направлене на дискредитацію заходів мобілізаційної роботи, оскільки не показує весь конфлікт.

Скриншот допису Київського міського ТЦК

Нагадаємо, нещодавно у Києві побили ветерана через зауваження вимкнути російську музику. За справу взялась поліція.

Крім того, у Києві сталася бійка між чоловіками у військовій формі та цивільними. Є постраждалі.