В Киеве задержали всех подростков, которые избили военного на Гидропарке 18 апреля

Избиение военного в Киеве — задержаны еще двое нападавших
В Киеве задержали еще двух подростков, которые избили военного на Гидропарке в пятницу, 18 апреля. Сейчас всем четырем нападавшим готовится сообщение о подозрении.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в субботу, 19 апреля.
Избиение военного на Гидропарке
"Сегодня, в результате проведенных оперативных мероприятий, полицейские задержали еще двух нападавших — это киевляне в возрасте 15 и 17 лет", — говорится в сообщении.
Следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство за хулиганство.
За совершение этого правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.
Напомним, 18 апреля подростки спровоцировали конфликт с военным в Киеве и избили его. На месте происшествия задержали двух 17-летних нападавших
Ранее в Киеве произошла драка между гражданским, полицейским и работником ТЦК. В сети распространялось видео.
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