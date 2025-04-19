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Избиение военного в Киеве — задержаны еще двое нападавших

19 апреля 2025 14:29
Аркадий Пастула - Редактор
В Киеве задержали всех подростков, которые избили военного на Гидропарке 18 апреля
Правоохранители и задержанный подросток. Фото: t.me/gunpKyiv
Аркадий Пастула - Редактор

В Киеве задержали еще двух подростков, которые избили военного на Гидропарке в пятницу, 18 апреля. Сейчас всем четырем нападавшим готовится сообщение о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в субботу, 19 апреля.

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"Сегодня, в результате проведенных оперативных мероприятий, полицейские задержали еще двух нападавших — это киевляне в возрасте 15 и 17 лет", — говорится в сообщении.

Побиття військового у Києві 18 квітня
Задержанный подросток и правоохранитель. Фото: t.me/gunpKyiv

Следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство за хулиганство.

У Києві підлітки побили військового 18 квітня
Задержанный подросток и правоохранитель. Фото: t.me/gunpKyiv
Підлітки у Києві побили військового на Гідропарку 18 квітня
Задержанный подросток и правоохранитель. Фото: t.me/gunpKyiv

За совершение этого правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

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Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, 18 апреля подростки спровоцировали конфликт с военным в Киеве и избили его. На месте происшествия задержали двух 17-летних нападавших

Ранее в Киеве произошла драка между гражданским, полицейским и работником ТЦК. В сети распространялось видео.

Киев драка подростки полиция военные подозрение
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