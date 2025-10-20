Відео
Головна Київ Побив чоловіка біля ТЦК — поліцейському обрали запобіжний захід

Побив чоловіка біля ТЦК — поліцейському обрали запобіжний захід

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 16:52
Оновлено: 17:01
Побиття чоловіка біля РТЦК в Києві — запобіжний захід для поліцейського
Судове засідання у справі побиття чоловіка біля РТЦК. Фото: Радіо Свобода

Печерський суд Києва 20 жовтня обрав запобіжний захід поліцейському Дмитру Циганенку. Державне бюро розслідувань підозрює його у побитті чоловіка біля будівлі Голосіївського РТЦК. 

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Читайте також:

Запобіжний захід для поліцейського

Під час судового засідання прокурор просив цілодобовий домашній арешт на 60 діб для обвинуваченого. За його словами, Дмитро Циганенко усвідомив усі наслідки події та щиро розкаюється. Внаслідок цього суд задовольнив таке клопотання, а сторона захисту і підозрюваний не заперечують. 

Раніше працівники ДБР розповіли, що під час бійки поліцейські завдали чоловіку численних ударів і він отримав множинні забої. Відомо, що конфлікт виник після того, як підозрюваний розпилив перцевий балончик в автомобілі. 

Так, поліцейські, які брали участь в бійці, підозрюються у перевищенні влади чи службових повноважень працівником правоохоронного органу. Їм загрожує від 3 до 8 років в'язниці. 

Нагадаємо, 17 жовтня правоохоронці побили чоловіка біля ТЦК у Києві. Потерпілому завдали ударів по голові та тілу.

Також ми писали, що 2 жовтня у Кривому Розі чоловік із ножем напав на військовослужбовців ТЦК. Потерпілі перебувають у лікарні.

Київ бійка суд поліція ТЦК та СП
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
