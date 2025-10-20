Избиение мужчины возле РТЦК в Киеве — мера пресечения для полицейского

Избил мужчину возле ТЦК — полицейскому избрали меру пресечения
Печерский суд Киева 20 октября избрал меру пресечения полицейскому Дмитрию Цыганенко. Государственное бюро расследований подозревает его в избиении мужчины возле здания Голосеевского РТЦК.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Мера пресечения для полицейского
Во время судебного заседания прокурор просил круглосуточный домашний арест на 60 суток для обвиняемого. По его словам, Дмитрий Цыганенко осознал все последствия происшествия и искренне раскаивается. В результате суд удовлетворил такое ходатайство, а сторона защиты и подозреваемый не возражают.
Ранее работники ГБР рассказали, что во время драки полицейские нанесли мужчине многочисленные удары и он получил множественные ушибы. Известно, что конфликт возник после того, как подозреваемый распылил перцовый баллончик в автомобиле.
Так, полицейские, которые участвовали в драке, подозреваются в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа. Им грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.
Напомним, 17 октября правоохранители избили мужчину возле ТЦК в Киеве. Пострадавшему нанесли удары по голове и телу.
Также мы писали, что 2 октября в Кривом Роге мужчина с ножом напал на военнослужащих ТЦК. Пострадавшие находятся в больнице.
