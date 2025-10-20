Видео
Избил мужчину возле ТЦК — полицейскому избрали меру пресечения

Избил мужчину возле ТЦК — полицейскому избрали меру пресечения

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 16:52
обновлено: 17:01
Избиение мужчины возле РТЦК в Киеве — мера пресечения для полицейского
Судебное заседание по делу избиения мужчины возле РТЦК. Фото: Радио Свобода

Печерский суд Киева 20 октября избрал меру пресечения полицейскому Дмитрию Цыганенко. Государственное бюро расследований подозревает его в избиении мужчины возле здания Голосеевского РТЦК.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Читайте также:

Мера пресечения для полицейского

Во время судебного заседания прокурор просил круглосуточный домашний арест на 60 суток для обвиняемого. По его словам, Дмитрий Цыганенко осознал все последствия происшествия и искренне раскаивается. В результате суд удовлетворил такое ходатайство, а сторона защиты и подозреваемый не возражают.

Ранее работники ГБР рассказали, что во время драки полицейские нанесли мужчине многочисленные удары и он получил множественные ушибы. Известно, что конфликт возник после того, как подозреваемый распылил перцовый баллончик в автомобиле.

Так, полицейские, которые участвовали в драке, подозреваются в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа. Им грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, 17 октября правоохранители избили мужчину возле ТЦК в Киеве. Пострадавшему нанесли удары по голове и телу.

Также мы писали, что 2 октября в Кривом Роге мужчина с ножом напал на военнослужащих ТЦК. Пострадавшие находятся в больнице.

Киев драка суд полиция ТЦК и СП
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
