Посол ЄС Катаріна Матернова. Фото: facebook.com/kmathernova

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова розповіла, як провела ніч під російською атакою на Київ у вівторок, 17 листопада. За її словами, вона почула вибухи, коли бігла до укриття.

Про це Катаріна Матернова розповіла на форумі "Стійкість у дії: люди, права, держава", передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Російський обстріл Києва 17 листопада

Матернова повідомила, що ніч провела в укритті. Дорогою до нього вона почула перші потужні вибухи. Розповідаючи про свій стан, посол ЄС зізналася, що почувається дуже втомленою.

Вона зазначила, що внаслідок ударів по Північному та Південному мостах у Києві виник транспортний колапс. Водночас атаками на енергетичну інфраструктуру Росія намагається залишити українців без тепла та змусити їх потерпати від холоду.

"Тому треба встати, прийняти душ і продовжувати", — зазначила Матернова.

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Як писали Новини.LIVE, Матернова заявила, що Україна зможе перейти до переговорів про вступ до Європейського Союзу та завершувати роботу над окремими секторальними розділами після виконання так званих проміжних критеріїв у пріоритетних напрямах реформ. Для прискорення цього процесу Спільна робоча група України та ЄС проводить зустрічі двічі на тиждень.

А у ДСНС повідомляли, що внаслідок російського обстрілу Києва загинули двоє людей, ще один поранений. Зокрема, противник пошкодив нежитлові будівлі у двох районах міста.