Почула вибухи дорогою в укриття: Матернова про атаку на Київ
Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова розповіла, як провела ніч під російською атакою на Київ у вівторок, 17 листопада. За її словами, вона почула вибухи, коли бігла до укриття.
Про це Катаріна Матернова розповіла на форумі "Стійкість у дії: люди, права, держава", передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.
Російський обстріл Києва 17 листопада
Матернова повідомила, що ніч провела в укритті. Дорогою до нього вона почула перші потужні вибухи. Розповідаючи про свій стан, посол ЄС зізналася, що почувається дуже втомленою.
Вона зазначила, що внаслідок ударів по Північному та Південному мостах у Києві виник транспортний колапс. Водночас атаками на енергетичну інфраструктуру Росія намагається залишити українців без тепла та змусити їх потерпати від холоду.
"Тому треба встати, прийняти душ і продовжувати", — зазначила Матернова.
Як писали Новини.LIVE, Матернова заявила, що Україна зможе перейти до переговорів про вступ до Європейського Союзу та завершувати роботу над окремими секторальними розділами після виконання так званих проміжних критеріїв у пріоритетних напрямах реформ. Для прискорення цього процесу Спільна робоча група України та ЄС проводить зустрічі двічі на тиждень.
А у ДСНС повідомляли, що внаслідок російського обстрілу Києва загинули двоє людей, ще один поранений. Зокрема, противник пошкодив нежитлові будівлі у двох районах міста.