Посол ЕС Катарина Матернова. Фото: facebook.com/kmathernova

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова рассказала, как провела ночь во время российской атаки на Киев во вторник, 17 ноября. По её словам, она услышала взрывы, когда бежала в укрытие.

Об этом Катарина Матернова рассказала на форуме "Устойчивость в действии: люди, права, государство", передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

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Российский обстрел Киева 17 ноября

Матернова сообщила, что ночь провела в укрытии. По дороге туда она услышала первые мощные взрывы. Рассказывая о своем самочувствии, посол ЕС призналась, что чувствует себя очень уставшей.

Она отметила, что в результате ударов по Северному и Южному мостам в Киеве возник транспортный коллапс. В то же время атаками на энергетическую инфраструктуру Россия пытается оставить украинцев без тепла и заставить их страдать от холода.

"Поэтому нужно встать, принять душ и продолжать", — отметила Матернова.

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Как писали Новини.LIVE, Матернова заявила, что Украина сможет перейти к переговорам о вступлении в Европейский Союз и завершить работу над отдельными секторальными разделами после выполнения так называемых промежуточных критериев в приоритетных направлениях реформ. Для ускорения этого процесса Совместная рабочая группа Украины и ЕС проводит встречи два раза в неделю.

А в ГСЧС сообщали, что в результате российского обстрела Киева погибли два человека, ещё один ранен. В частности, противник повредил нежилые здания в двух районах города.