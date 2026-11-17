РФ атакувала Київ: загинули дві людини, ще одна постраждала
Російські вкотре завдали удару по Києву, лунали потужні вибухи. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще одна людина зазнала поранень. Також пошкоджено нежитлові будівлі у двох районах столиці.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ДСНС у вівторок, 17 листопада.
Наслідки російської атаки на Київ
Сьогодні, 17 листопада, російські окупанти атакували Київ.
В Оболонському районі внаслідок російського удару загинули двоє людей. Ще одна людина опинилася заблокованою під завалами пошкодженої нежитлової будівлі. Працівники ДСНС врятували постраждалого під час ліквідації наслідків атаки та передали його медикам.
У Дніпровському районі внаслідок атаки по нежитловій будівлі виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння.
Новини.LIVE інформували, що після нічної російської атаки 17 листопада пошкоджено наземну інфраструктуру київського метро. Рух поїздів на ділянці "Осокорки" — "Червоний хутір" тимчасово зупинили, пасажирів перевозять лише підземною частиною зеленої гілки — від "Сирця" до "Видубичів". Через зміни в роботі метро на зупинках громадського транспорту утворилися черги, а всі підземні станції продовжують працювати як укриття.
Новини.LIVE писали, що внаслідок російського обстрілу 17 листопада пошкоджено Південний міст і тепломережу в Києві. Без опалення залишилися 317 багатоповерхівок у Дарницькому районі, комунальники вже ремонтують мережі.