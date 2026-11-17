Рятувальники ліквідовують наслідки удару РФ по Києву 17 листопада 2026 року. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Російські вкотре завдали удару по Києву, лунали потужні вибухи. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще одна людина зазнала поранень. Також пошкоджено нежитлові будівлі у двох районах столиці.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ДСНС у вівторок, 17 листопада.

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Рятувальники дістають людей з-під завалів після атаки РФ на Київ. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Наслідки російської атаки на Київ

Сьогодні, 17 листопада, російські окупанти атакували Київ.

В Оболонському районі внаслідок російського удару загинули двоє людей. Ще одна людина опинилася заблокованою під завалами пошкодженої нежитлової будівлі. Працівники ДСНС врятували постраждалого під час ліквідації наслідків атаки та передали його медикам.

Рятувальнин на місці удару РФ по Києву. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

У Дніпровському районі внаслідок атаки по нежитловій будівлі виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння.

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Скриншот повідомлення ДСНС/Facebook

Новини.LIVE інформували, що після нічної російської атаки 17 листопада пошкоджено наземну інфраструктуру київського метро. Рух поїздів на ділянці "Осокорки" — "Червоний хутір" тимчасово зупинили, пасажирів перевозять лише підземною частиною зеленої гілки — від "Сирця" до "Видубичів". Через зміни в роботі метро на зупинках громадського транспорту утворилися черги, а всі підземні станції продовжують працювати як укриття.

Новини.LIVE писали, що внаслідок російського обстрілу 17 листопада пошкоджено Південний міст і тепломережу в Києві. Без опалення залишилися 317 багатоповерхівок у Дарницькому районі, комунальники вже ремонтують мережі.