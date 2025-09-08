Виставка за мотивами Примаченко на Контрактовій площі - доки триватиме

Поділ прикрасили гігантські звірі Примаченко — фоторепортаж
Мистецький дует із Нью-Йорка Chiaozza створив сім скульптур заввишки від трьох до семи метрів за мотивами робіт української художниці Марії Примаченко. Виставку розмістили в Києві на Контрактовій площі.
Про це повідомляє пресслужба проєкту.
Виставка під оглядовим колесом — деталі
Під колесом огляду можна побачити червону квітку, горох, дерево, сонях, птаха, синього звіра й жовтого звіра.
Художники також озвучили англомовний аудіогід до кожної скульптури, у якому пояснили той чи інший образ. Українською аудіогід озвучила праонука художниці Анастасія Примаченко. Саме на основі її розповідей про Марію Примаченко художники й створювали роботу.
Інсталяція на Контрактовій площі буде відкрита з 8 по 21 вересня включно. Після цього частина скульптур увійде до експозиції інтерактивної виставки-присвяти Ukraine Wow, яка відкриється 26 вересня на Центральному залізничному вокзалі Києва, а іншу частину представлять біля флагманського магазину "Аврора" на Контрактовій площі у Києві. Після експонування в Києві проєкт переїде до США.
Описи скульптур
Жовтий звір
Марія Примаченко створила сотні істот, але одним із найулюбленіших був для неї образ корови ― передусім як символу достатку й родючості.
Сонях
Художниця найбільше любила соняхи. Соняхи у її світі ― це символ щедрості. Примаченко засівала соняшниками значну частину городу замість звичної для села картоплі. Її син Федір продовжив цю теплу традицію: висівав у пам’ять про матір соняшники в саду. Цікаво, що саме соняхи Марія зображала доволі реалістично, на відміну від більшості квітів.
Горох
Марія дуже часто малювала горох. Це особиста історія, пов’язана з її братом, який щороку засівав свій город горохом. Він його обожнював. І для Марії ця рослина, що плететься і родить, стала символом родинного зв’язку.
Дерево
Примаченко обожнювала фруктові дерева, але особливе значення для неї мав дуб. Він уособлював силу, здоров’я, вічність. Біля її будинку досі росте величезний дуб, який Марія посадила з онуком. Вона вірила, що це дерево має чарівні властивості, щось на кшталт невидимого захисту для людини.
Птах
У роботах художниці можна часто зустріти чарівних птахів. У народних казках вони були символами свободи, мудрості, душі, а також посередниками між світами. Це втілення небесного, недосяжного і водночас вкрай бажаного. Одна з найвідоміших робіт Марії Примаченко з птахою ― "Голубка, яка розправила крила і хоче на землі миру". Птаха намальована так, ніби оберігає своїми крилами.
Синій звір
Звірі у роботах Примаченко завжди були захисниками. Синій колір — втілення внутрішнього світу художниці: дівочих переживань, тонких душевних порухів і навіть невпевненості. Саме в той період, коли її творчість перепліталася з війною та життєвими потрясіннями, синій у її роботах став символом як пережитих травм, так і внутрішньої сили.
Червона квітка
Червона квітка — особливий образ у творчості Марії Примаченко. Зазвичай це був мак, який вона часто присвячувала тим, хто віддав життя, захищаючи інших: солдатам, ліквідаторам чорнобильської катастрофи. Марія пов’язувала квіти з людьми. На деяких картинах діти були зображені як квітки, а іноді у квіток, як і у звірів, зʼявлялися гострі зуби. Квітка у її творчості — це окремий персонаж з унікальним характером.
Що відомо про митців Chiaozza?
Chiaozza — дует художників із Нью-Йорка Адама Фреззи й Террі Чао. Їхні роботи можна побачити в публічному просторі та галереях США — у Нью-Йорку, Сан-Франциско, Лос-Анджелесі, Бостоні, Х’юстоні. Також вони створювали вітрини для Hermès, капсульну колекцію для IKEA та інсталяції для Nike.
