Виставка за мотивами Примаченко на Контрактовій площі - доки триватиме

Виставка робіт мистецького дуету із Нью-Йорка Chiaozza. Фото: Андрій Ющак

Мистецький дует із Нью-Йорка Chiaozza створив сім скульптур заввишки від трьох до семи метрів за мотивами робіт української художниці Марії Примаченко. Виставку розмістили в Києві на Контрактовій площі.

Про це повідомляє пресслужба проєкту.

Виставка під оглядовим колесом — деталі

Під колесом огляду можна побачити червону квітку, горох, дерево, сонях, птаха, синього звіра й жовтого звіра.

Художники також озвучили англомовний аудіогід до кожної скульптури, у якому пояснили той чи інший образ. Українською аудіогід озвучила праонука художниці Анастасія Примаченко. Саме на основі її розповідей про Марію Примаченко художники й створювали роботу.

Інсталяція на Контрактовій площі буде відкрита з 8 по 21 вересня включно. Після цього частина скульптур увійде до експозиції інтерактивної виставки-присвяти Ukraine Wow, яка відкриється 26 вересня на Центральному залізничному вокзалі Києва, а іншу частину представлять біля флагманського магазину "Аврора" на Контрактовій площі у Києві. Після експонування в Києві проєкт переїде до США.

Описи скульптур

Жовтий звір

Марія Примаченко створила сотні істот, але одним із найулюбленіших був для неї образ корови ― передусім як символу достатку й родючості.

Жовтий звір із творчості Марії Примаченко. Фото: Андрій Ющак

Сонях

Художниця найбільше любила соняхи. Соняхи у її світі ― це символ щедрості. Примаченко засівала соняшниками значну частину городу замість звичної для села картоплі. Її син Федір продовжив цю теплу традицію: висівав у пам’ять про матір соняшники в саду. Цікаво, що саме соняхи Марія зображала доволі реалістично, на відміну від більшості квітів.

Скульптури мають від трьох до семи метрів. Фото: Андрій Ющак

Горох

Марія дуже часто малювала горох. Це особиста історія, пов’язана з її братом, який щороку засівав свій город горохом. Він його обожнював. І для Марії ця рослина, що плететься і родить, стала символом родинного зв’язку.

Горох із творчості Марії Примаченко. Фото: Андрій Ющак

Дерево

Примаченко обожнювала фруктові дерева, але особливе значення для неї мав дуб. Він уособлював силу, здоров’я, вічність. Біля її будинку досі росте величезний дуб, який Марія посадила з онуком. Вона вірила, що це дерево має чарівні властивості, щось на кшталт невидимого захисту для людини.

Дерево із творчості Марії Примаченко. Фото: Андрій Ющак

Птах

У роботах художниці можна часто зустріти чарівних птахів. У народних казках вони були символами свободи, мудрості, душі, а також посередниками між світами. Це втілення небесного, недосяжного і водночас вкрай бажаного. Одна з найвідоміших робіт Марії Примаченко з птахою ― "Голубка, яка розправила крила і хоче на землі миру". Птаха намальована так, ніби оберігає своїми крилами.

Птах, якого зобразила художниця Марія Примаченко. Фото: Андрій Ющак



Синій звір

Звірі у роботах Примаченко завжди були захисниками. Синій колір — втілення внутрішнього світу художниці: дівочих переживань, тонких душевних порухів і навіть невпевненості. Саме в той період, коли її творчість перепліталася з війною та життєвими потрясіннями, синій у її роботах став символом як пережитих травм, так і внутрішньої сили.

Сонях розташований поруч із синім звіром. Фото: Андрій Ющак

Червона квітка

Червона квітка — особливий образ у творчості Марії Примаченко. Зазвичай це був мак, який вона часто присвячувала тим, хто віддав життя, захищаючи інших: солдатам, ліквідаторам чорнобильської катастрофи. Марія пов’язувала квіти з людьми. На деяких картинах діти були зображені як квітки, а іноді у квіток, як і у звірів, зʼявлялися гострі зуби. Квітка у її творчості — це окремий персонаж з унікальним характером.

Жовтий звір та червона квітка. Фото: Андрій Ющак

Що відомо про митців Chiaozza?

Chiaozza — дует художників із Нью-Йорка Адама Фреззи й Террі Чао. Їхні роботи можна побачити в публічному просторі та галереях США — у Нью-Йорку, Сан-Франциско, Лос-Анджелесі, Бостоні, Х’юстоні. Також вони створювали вітрини для Hermès, капсульну колекцію для IKEA та інсталяції для Nike.

