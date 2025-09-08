Выставка по мотивам Примаченко на Контрактовой площади - пока продлится

Выставка работ художественного дуэта из Нью-Йорка Chiaozza. Фото: Андрей Ющак

Художественный дуэт из Нью-Йорка Chiaozza создал семь скульптур высотой от трех до семи метров по мотивам работ украинской художницы Марии Примаченко. Выставку разместили в Киеве на Контрактовой площади.

Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Реклама

Читайте также:

Выставка под колесом обозрения — детали

Под колесом обозрения можно увидеть красный цветок, горох, дерево, подсолнух, птицу, синего зверя и желтого зверя.

Художники также озвучили англоязычный аудиогид к каждой скульптуре, в котором объяснили тот или иной образ. На украинском языке аудиогид озвучила правнучка художницы Анастасия Примаченко. Именно на основе ее рассказов о Марии Примаченко художники и создавали работу.

Инсталляция на Контрактовой площади будет открыта с 8 по 21 сентября включительно. После этого часть скульптур войдет в экспозицию интерактивной выставки-посвящения Ukraine Wow, которая откроется 26 сентября на Центральном железнодорожном вокзале Киева, а другую часть представят возле флагманского магазина "Аврора" на Контрактовой площади в Киеве. После экспонирования в Киеве проект переедет в США.

Описания скульптур

Желтый зверь

Мария Примаченко создала сотни существ, но одним из самых любимых был для нее образ коровы — прежде всего как символ достатка и плодородия.

Желтый зверь из творчества Марии Примаченко. Фото: Андрей Ющак

Подсолнух

Художница больше всего любила подсолнухи. Подсолнухи в ее мире — это символ щедрости. Примаченко засевала подсолнухами значительную часть огорода вместо привычного для села картофеля. Ее сын Федор продолжил эту теплую традицию: высевал в память о матери подсолнухи в саду. Интересно, что именно подсолнухи Мария изображала довольно реалистично, в отличие от большинства цветов.

Скульптуры имеют от трех до семи метров. Фото: Андрей Ющак

Горох

Мария очень часто рисовала горох. Это личная история, связанная с ее братом, который ежегодно засевал свой огород горохом. Он его обожал. И для Марии это растение, которое плетется и родит, стало символом семейной связи.

Горох из творчества Марии Примаченко. Фото: Андрей Ющак

Дерево

Примаченко обожала фруктовые деревья, но особое значение для нее имел дуб. Он олицетворял силу, здоровье, вечность. Возле ее дома до сих пор растет огромный дуб, который Мария посадила с внуком. Она верила, что это дерево имеет волшебные свойства, что-то вроде невидимой защиты для человека.

Дерево из творчества Марии Примаченко. Фото: Андрей Ющак

Птица

В работах художницы можно часто встретить волшебных птиц. В народных сказках они были символами свободы, мудрости, души, а также посредниками между мирами. Это воплощение небесного, недостижимого и одновременно крайне желанного. Одна из самых известных работ Марии Примаченко с птицей — "Голубка, которая расправила крылья и хочет на земле мира". Птица нарисована так, будто оберегает своими крыльями.

Птица, которую изобразила художница Мария Примаченко. Фото: Андрей Ющак



Синий зверь

Звери в работах Примаченко всегда были защитниками. Синий цвет — воплощение внутреннего мира художницы: девичьих переживаний, тонких душевных движений и даже неуверенности. Именно в тот период, когда ее творчество переплеталось с войной и жизненными потрясениями, синий в ее работах стал символом как пережитых травм, так и внутренней силы.

Подсолнух расположен рядом с синим зверем. Фото: Андрей Ющак

Красный цветок

Красный цветок — особый образ в творчестве Марии Примаченко. Обычно это был мак, который она часто посвящала тем, кто отдал жизнь, защищая других: солдатам, ликвидаторам чернобыльской катастрофы. Мария связывала цветы с людьми. На некоторых картинах дети были изображены как цветки, а иногда у цветков, как и у зверей, появлялись острые зубы. Цветок в ее творчестве — это отдельный персонаж с уникальным характером.

Желтый зверь и красный цветок. Фото: Андрей Ющак

Что известно о художниках Chiaozza?

Chiaozza — дуэт художников из Нью-Йорка Адама Фреззы и Терри Чао. Их работы можно увидеть в публичном пространстве и галереях США - в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Бостоне, Хьюстоне. Также они создавали витрины для Hermès, капсульную коллекцию для IKEA и инсталляции для Nike.

Напомним, недавно на Контрактовой площади состоялась фотовыставка-инсталляция "ВРЕМЕН ЯР. ВОГНЕТРИВИКИ". Она насчитывала 54 снимки, олицетворяющие 54 недели обороны города.

Также во Львове презентовали художественную инсталляцию "Послеобразы". В центре экспозиции 50 авторских стульев, символизирующих потерю и память.