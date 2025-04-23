Нардеп Олексій Кучеренко пояснив, чому Подільський міст є символом корупції

Подільський міст у Києві. Фото: Центр транспортних стратегій

Подільський міст у Києві можна вважати пам'ятником корупції. Під час будівництва цього об'єкта розікрали понад 153 мільйони гривень.

Таку думку в ефірі "Київського часу" в середу, 23 квітня, висловив народний депутат Олексій Кучеренко.

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За словами нардепа, будівництво Подільського мосту було неконтрольованим. Кошторис цих робіт суттєво завищили.

"Там витратили в п'ять чи десять разів більше, ніж витрачають на будівництво таких мостів у Китаї чи Франції. Він діамантовий цей міст, і він за час свого будівництва втратив уже давно своє стратегічне значення", — заявив Кучеренко.

На його думку, у 2014 році, після Майдану, міська адміністрація та державна влада мали зробити аудит цього мосту, однак їм це було незручно.

"Міст — пам'ятник тупізму і корупції міста Києва", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, СБУ та БЕБ викрили масштабне розкрадання бюджетних коштів, які мали витратити на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через Дніпро. Фігуранти справи незаконно привласнили майже 153 мільйони гривень.

Також ми повідомляли, що в Києві на реставрацію мостів вже витратили два мільярди гривень. На думку експерта з державного управління у галузі містобудування Віктора Глеби, це безконтрольні витрати та відсутність відповідальності.