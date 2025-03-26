Скільки витрачено на реставрацію мостів у Києві — експерт назвав суму

Експерт з державного управління у галузі містобудування Віктор Глеба. Фото: скриншот з ефіру Новини.LIVE

Експерт з державного управління у галузі містобудування Віктор Глеба розповів, скільки вже витрачено на реставрацію мостів у Києві. Також він сказав, що проблема полягає в безконтрольних витратах і відсутності відповідальності.

Про це Віктор Глеба сказав в ефірі Новини.LIVE у середу, 26 березня.

Читайте також:

Експерт про витрати на ремонт мостів у Києві

Віктор Глеба зазначив, що розробка нового генплану Києва для історичного ареалу коштувала понад 1,8 млрд грн. Крім того, він додав, що результатів, які б виправдали ці витрати, досі немає.

За словами експерта, вже витрачено 2 мільярди на реставрацію мостів. На його думку, проблема не в самому генплані, а в безконтрольних витратах і відсутності відповідальності.

"Південний міст. Ремонт швів не має відновшення до аварійності. Це вже восьмий раз ремонтують шви й, здається, 40 мільйонів витратили на шви. Скільки вже разів їх ремонтували — можна збитися з рахунку. Це процес відмивання грошей", — наголосив експерт.

Також він пояснив, що це не міст є проблемним, а влада. За його словами, це і є ключовим моментом.

"Це не проблемний міст, це проблемна влада, Київавтодор, багато чого проблемного. Але проблемна влада — це ключовий момент. Якщо управління зводиться до того, щоб увесь час на Південному мосту ремонтувати шви. А давайте згадаємо реставрацію мосту метро. Підпорки стоять. Два мільярди ми платимо за реставрацію двох проїзних частин. Я порахував, що 1,8 млрд гривень сукупно вони витратили на генплан. Потім закрили цю тему, і зараз знову відкривають, як якийсь інсайт. Кого посадили за розтрати? Нікого. Ось це ключовий момент", — резюмував Віктор Глеба.

Раніше ми повідомляли, що у столиці під час повітряної тривоги мости залишатимуться відкритими для проїзду. Однак на деяких переправах все ж таки діятимуть певні обмеження.

Також ми писали про те, що у Києві дозволили рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег.