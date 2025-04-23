Нардеп Алексей Кучеренко объяснил, почему Подольский мост является символом коррупции

Подольский мост в Киеве. Фото: Центр транспортных стратегий

Подольский мост в Киеве можно считать памятником коррупции. Во время строительства этого объекта разворовали более 153 миллионов гривен.

Такое мнение в эфире "Київського часу" в среду, 23 апреля, высказал народный депутат Алексей Кучеренко.

Реклама

Читайте также:

Почему Подольский мост — символ коррупции

По словам нардепа, строительство Подольского моста было неконтролируемым. Смету этих работ существенно завысили.

"Там потратили в пять или десять раз больше, чем тратят на строительство таких мостов в Китае или Франции. Он бриллиантовый этот мост, и он за время своего строительства потерял уже давно свое стратегическое значение", — заявил Кучеренко.

По его мнению, в 2014 году, после Майдана, городская администрация и государственная власть должны были сделать аудит этого моста, однако им это было неудобно.

"Мост — памятник тупизма и коррупции города Киева", — подытожил нардеп.

Напомним, СБУ и БЭБ разоблачили масштабное хищение бюджетных средств, которые должны были потратить на строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр. Фигуранты дела незаконно присвоили почти 153 миллиона гривен.

Также мы сообщали, что в Киеве на реставрацию мостов уже потратили два миллиарда гривен. По мнению эксперта по государственному управлению в области градостроительства Виктора Глебы, это бесконтрольные расходы и отсутствие ответственности.