Подвійне самогубство підлітків у Києві: у прокуратурі розповіли деталі трагедії

Місце самогубства підлітків у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві сьогодні, 9 жовтня, було знайдено тіла двох дівчат-підлітків, які впали з великої висоти. Їх виявили на території будівельного майданчика одного з житлових комплексів у Деснянському районі столиці.

Про це пише пресслужба Київської міської прокуратури.

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Як з'ясувалося, загинуло двоє студенток, які навчалися в інформаційному коледжі одного із київських вищих навчальних закладів. Вони були 2005 та 2006 років народження.

"Під час огляду недобудови, на 26 поверсі, правоохоронці виявили речі загиблих дівчат та два мобільні телефони, у яких містилися передсмертні повідомлення, надіслані близьким із затримкою відправлення", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дівчата були подругами та разом навчалися, а до цієї трагедії вони разом переночували у батьків однієї з дівчат.

У навчальному закладі про підлітків позитивно відгукувалися, а батьки завжди цікавилися їхнім життям та переймалися за їхню безпеку.

Розслідування правоохоронців

У прокуратурі додали, що за цим фактом було розпочато досудове розслідування у справі "умисне вбивство з позначкою "самогубство".

"Після отримання необхідних для розслідування матеріалів планується призначення посмертної судово-психологічної експертизи для з’ясування наявності/відсутності у них психічного стану, що міг вплинути на їх суіцидальні дії та чи були у цьому дії сторонніх осіб", — наголосили у повідомленні.

Скриншот допису

Нагадаємо, у Києві з балкону багатоповерхівки впали дівчина та хлопець. Сталося це 2 жовтня. Внаслідок цього обоє загинули на місці.