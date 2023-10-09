Двойное самоубийство подростков в Киеве: в прокуратуре рассказали детали трагедии

Место самоубийства подростков в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве сегодня, 9 октября, были найдены тела двух девушек-подростков, упавших с большой высоты. Они были обнаружены на территории строительной площадки одного из жилых комплексов в Деснянском районе столицы.

Об этом пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Как выяснилось, погибли две студентки, которые учились в информационном колледже одного из киевских вузов. Они были 2005 и 2006 годов рождения.

"При осмотре недостроя, на 26 этаже, правоохранители обнаружили вещи погибших девушек и два мобильных телефона, в которых содержались предсмертные сообщения, отправленные близким с задержкой отправления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что девушки были подругами и вместе учились, а до этой трагедии они вместе переночевали у родителей одной из них.

В учебном заведении о подростках положительно отзывались, а родители всегда интересовались их жизнью и заботились о их безопасности.

Расследование правоохранителей

В прокуратуре добавили, что по этому факту было начато досудебное расследование по делу "преднамеренное убийство с отметкой "самоубийство".

"После получения необходимых для расследования материалов планируется назначение посмертной судебно-психологической экспертизы для выяснения наличия/отсутствия у них психического состояния, которое могло повлиять на их суицидальные действия и были ли в этом действия посторонних лиц", — отметили в сообщении.

Скриншот сообщения

Напомним, в Киеве с балкона многоэтажки упали девушка и парень. Случилось это 2 октября. В результате оба погибли на месте.