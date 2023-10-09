Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Двойное самоубийство подростков в Киеве: в прокуратуре рассказали детали трагедии arrow

Двойное самоубийство подростков в Киеве: в прокуратуре рассказали детали трагедии

9 октября 2023 19:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Двойное самоубийство подростков в Киеве: в прокуратуре рассказали детали трагедии
Место самоубийства подростков в Киеве. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве сегодня, 9 октября, были найдены тела двух девушек-подростков, упавших с большой высоты. Они были обнаружены на территории строительной площадки одного из жилых комплексов в Деснянском районе столицы.

Об этом пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Читайте также:

Что известно о девушках

Как выяснилось, погибли две студентки, которые учились в информационном колледже одного из киевских вузов. Они были 2005 и 2006 годов рождения.

"При осмотре недостроя, на 26 этаже, правоохранители обнаружили вещи погибших девушек и два мобильных телефона, в которых содержались предсмертные сообщения, отправленные близким с задержкой отправления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что девушки были подругами и вместе учились, а до этой трагедии они вместе переночевали у родителей одной из них.

В учебном заведении о подростках положительно отзывались, а родители всегда интересовались их жизнью и заботились о их безопасности.

Расследование правоохранителей

В прокуратуре добавили, что по этому факту было начато досудебное расследование по делу "преднамеренное убийство с отметкой "самоубийство".

"После получения необходимых для расследования материалов планируется назначение посмертной судебно-психологической экспертизы для выяснения наличия/отсутствия у них психического состояния, которое могло повлиять на их суицидальные действия и были ли в этом действия посторонних лиц", — отметили в сообщении.

самоубийство девушек в столице
Скриншот сообщения

Напомним, в Киеве с балкона многоэтажки упали девушка и парень. Случилось это 2 октября. В результате оба погибли на месте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз