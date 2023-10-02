У Києві поліція розслідує смерть брата і сестри, які випали з балкону
У Києві з балкону багатоповерхівки впали дівчина та хлопець. Сталося це сьогодні, 2 жовтня. Внаслідок цього обоє загинули на місці.
Про це повідомляє Поліція Києва.
Як це сталося
Зазначається, що трагедія сталася на вулиці Микільсько-Слобідська. Біля багатоповерхівки перехожі виявили тіла двох людей. Вони, ймовірно, розбилися з 24 поверху.
Ким виявилися загиблі
"Попередньо поліцейські встановили, що загиблі — це брат та сестра, 2005 та 2006 років народження. На цей час поліцейські спілкуються з очевидцями події, а також встановлюють родичів та близьких загиблих", — зазначили у повідомленні.
Нині поліція проводить слідчі дії, щоб з'ясувати всі обставини та деталі події. Після цього правоохоронці нададуть цьому випадку правову кваліфікацію.
Нагадаємо, раніше у Київській області трагічно загинув 14-річний підліток. Правоохоронці розслідують обставини трагедії. Попередньо — дитина скоїла самогубство.