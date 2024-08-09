У Києві СБУ зірвала диверсійний план Росії —затримано агента

Затримана агентка Росії. Фото: СБУ

Служба безпеки України у Києві затримала старшого агента Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії, яка координувала виконавців для підпалів техніки Сил оборони. У цьому допоміг власний "подвійний агент".

Про це повідомила пресслужба СБУ у п'ятницю, 9 серпня.

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У Києві затримано резидентку російського ГРУ

У Києві правоохоронці затримали резидентку Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії, яка координувала виконавців "російських замовлень" в Україні. Основною метою осередку було знищення військових автомобілів з метою розхитування суспільно-політичної обстановки на території Україні на користь Росії.

Повідомлення з телефону зловмисниці. Фото: СБУ

Для того, аби викрити винуватців СБУ задіяла свого "подвійного агента" — мешканця столиці, якого українська спецслужба викрила на підготовці до одного з підпалів.

"У результаті комплексних заходів чоловік пішов на співпрацю зі Службою і допоміг задокументувати підривну діяльність фігурантки", — йдеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами справи, жінка підтримувала прямий зв’язок із співробітником ГРУ. Вона координувала дії підпалювачів і допомагала їм здійснювати підривну діяльність у Києві. Зафіксовано, що резидентка давала конкретні вказівки щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв, призначених для підпалу військових автомобілів.

Повідомлення від резидентки ГРУ. Фото: СБУ

Також жінка особисто намагалася зняти на відео один із підпалів, який мав здійснити "подвійний агент". Під час цього її затримали співробітники СБУ.

На місці події оперативники вилучили саморобний запалювальний пристрій і мобільний телефон з доказами підривної діяльності.

Саморобний запалювальний пристрій. Фото: СБУ

"За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору воєнної розвідки РФ ще на початку повномасштабної війни. Тоді вона проживала у місті Токмак на Запоріжжі, а після захоплення частини регіону переїхала до Києва", — йдеться в повідомленні.

У столиці з нею дистанційно зв’язався співробітник російського ГРУ і запропонував співпрацю за гроші, які вона так і не отримала. Зловмисниці повідомили про підозру, жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі проводяться комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до цієї незаконної діяльності.