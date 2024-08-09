У Києві 9 серпня не працюють валідатори — як оплатити проїзд

У Києві перестали працювати валідатори у наземному громадському транспорті
У наземному громадському транспорті в Києві 9 серпня тимчасово перестали працювати валідатори. Сплатити проїзд можна у міському застосунку Київ Цифровий.
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
У Києві не працюють валідатори
"З технічних причин у наземному громадському транспорті тимчасово не працюють валідатори. Наразі фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання", — йдеться у повідомленні.
Також у КМДА розповіли, що сплатити за проїзд у наземному громадському транспорті під час проблем з валідаторами можна лише через сервіс віртуальної валідації у міському застосунку Київ Цифровий.
За словами відомства, контролери попереджені про технічну несправність і не штрафуватимуть пасажирів, поки триватимуть відновлювальні роботи.
Про повне відновлення роботи валідаторів повідомлять додатково.
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