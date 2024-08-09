Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві перестали працювати валідатори у наземному громадському транспорті arrow

У Києві перестали працювати валідатори у наземному громадському транспорті

9 серпня 2024 09:54
Катерина Османська - Редактор
У Києві 9 серпня не працюють валідатори — як оплатити проїзд
Валідатор в автобусі. Фото: ЛМР
Катерина Османська - Редактор

У наземному громадському транспорті в Києві 9 серпня тимчасово перестали працювати валідатори. Сплатити проїзд можна у міському застосунку Київ Цифровий. 

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації

Читайте також:

У Києві не працюють валідатори

"З технічних причин у наземному громадському транспорті тимчасово не працюють валідатори. Наразі фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання", — йдеться у повідомленні. 

Також у КМДА розповіли, що сплатити за проїзд у наземному громадському транспорті під час проблем з валідаторами можна лише через сервіс віртуальної валідації у міському застосунку Київ Цифровий.

За словами відомства, контролери попереджені про технічну несправність і не штрафуватимуть пасажирів, поки триватимуть відновлювальні роботи.

Про  повне відновлення роботи валідаторів повідомлять додатково.

не працюють валідатори в Києві 9 серпня
Скриншот допису КМДА

Також важливі новини дня по темі:

Київ КМДА автобуси проїзд оплата громадський транспорт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

10:17 ЗСУ вдарили по аеродрому окупантів "Ліпецьк" — Генштаб розкрив деталі

10:13 Як Росія може відповісти на операцію в Курській області — чотири сценарії від ISW

10:01 Тебого виборов перше золото в історії Ботсвани, Лайлс став третім через COVID

09:56 Кінець тижня без світла — адреси відключень електроенергії в Одесі

09:54 У Києві перестали працювати валідатори у наземному громадському транспорті

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

09:40 США схвильовані темпами Китаю у будівництві військових кораблів — перевершує у понад 600 разів

09:38 Сьогодні у Львові попрощаються з військовим Іваном Краповоєм

09:31 Як чоловікам повертатися в Україну — покрокова інструкція проходження кордону

09:30 Як оформити бронювання від мобілізації онлайн та хто має на це право

09:24 На Одещині лунатимуть гучні вибухи — у чому причина

Термінова новина

10:17 ЗСУ вдарили по аеродрому окупантів "Ліпецьк" — Генштаб розкрив деталі

10:13 Як Росія може відповісти на операцію в Курській області — чотири сценарії від ISW

10:01 Тебого виборов перше золото в історії Ботсвани, Лайлс став третім через COVID

09:56 Кінець тижня без світла — адреси відключень електроенергії в Одесі

09:54 У Києві перестали працювати валідатори у наземному громадському транспорті

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

09:40 США схвильовані темпами Китаю у будівництві військових кораблів — перевершує у понад 600 разів

09:38 Сьогодні у Львові попрощаються з військовим Іваном Краповоєм

09:31 Як чоловікам повертатися в Україну — покрокова інструкція проходження кордону

09:30 Як оформити бронювання від мобілізації онлайн та хто має на це право

09:24 На Одещині лунатимуть гучні вибухи — у чому причина

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

Text

08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Text

20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

Text

19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

Text

18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

Text

18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

Text

17:50 Реакція США та ЄС на ситуацію на Курщині та скарги росіян на відсутність евакуації — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

30 липня 2024

06:10 Пенсії з інвалідності — які нарахують мінімальні розміри виплат у серпні