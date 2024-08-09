У Києві 9 серпня не працюють валідатори — як оплатити проїзд

Валідатор в автобусі. Фото: ЛМР

У наземному громадському транспорті в Києві 9 серпня тимчасово перестали працювати валідатори. Сплатити проїзд можна у міському застосунку Київ Цифровий.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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"З технічних причин у наземному громадському транспорті тимчасово не працюють валідатори. Наразі фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання", — йдеться у повідомленні.

Також у КМДА розповіли, що сплатити за проїзд у наземному громадському транспорті під час проблем з валідаторами можна лише через сервіс віртуальної валідації у міському застосунку Київ Цифровий.

За словами відомства, контролери попереджені про технічну несправність і не штрафуватимуть пасажирів, поки триватимуть відновлювальні роботи.

Про повне відновлення роботи валідаторів повідомлять додатково.