В Киеве СБУ сорвала диверсионный план России — задержан агент

Задержан агент России. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины в Киеве задержала старшего агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, которая координировала исполнителей для поджогов техники Сил обороны. В этом помог свой "двойной агент".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 9 августа.

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В Киеве задержана резидентка российского ГРУ

В Киеве правоохранители задержали резидента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, которая координировала исполнителей "российских заказов" в Украине. Основной целью центра было уничтожение военных автомобилей с целью расшатывания общественно-политической обстановки на территории Украины в пользу России.

Сообщения с телефона злоумышленницы. Фото: СБУ

Для того, чтобы разоблачить виновников СБУ, задействовала своего "двойного агента" — жителя столицы, которого украинская спецслужба разоблачила на подготовке к одному из поджогов.

"В результате комплексных мер мужчина пошел на сотрудничество со Службой и помог задокументировать подрывную деятельность фигурантки", — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела женщина поддерживала прямую связь с сотрудником ГРУ. Она координировала действия поджигателей и помогала им осуществлять взрывную деятельность в Киеве. Зафиксировано, что резидент давала конкретные указания по изготовлению самодельных зажигательных устройств, предназначенных для поджога военных автомобилей.

Сообщения от резидентки ГРУ. Фото: СБУ

Также женщина лично пыталась снять на видео один из поджогов, который должен был совершить "двойной агент". Во время этого ее задержали сотрудники СБУ.

На месте происшествия оперативники изъяли самодельное зажигательное устройство и мобильный телефон с поличным.

Самодельное зажигательное устройство. Фото: СБУ

"По данным следствия, фигурантка попала в поле зрения военной разведки РФ еще в начале полномасштабной войны. Тогда она проживала в городе Токмак в Запорожье, а после захвата части региона переехала в Киев", — говорится в сообщении.

В столице с ней дистанционно связался сотрудник российского ГРУ и предложил сотрудничество за деньги, которые она так и не получила. Злоумышленницы сообщили о подозрении, женщина находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Проводятся комплексные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к этой незаконной деятельности.