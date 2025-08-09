Погода у Києві та області 10 серпня — прогноз від Укргідрометцентру

Спекотна погода. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 10 серпня, мешканців Києва та області чекає справжній літній день із комфортною температурою та відсутністю опадів. Він обіцяє бути ідеальним для відпочинку та прогулянок.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Читайте також:

Погода в Києві та області 10 серпня

У нічний час температура в області знизиться до +12…+17 °С, у столиці — до +14…+16 °. Вдень у регіоні повітря прогріється до +24…+29 °С, а в Києві очікується +26…+28 °С. Вітер буде північно-західний, помірний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди на завтра, 10 серпня. Фото: скриншот повідомлення у Telegram

Водночас синоптики радять у найспекотніші години дня уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями та не забувати про питний режим.

Нагадаємо, Наталка Діденко попередила, у яких регіонах завтра піде дощ.

А також стало відомо про сильний магнітний шторм, який охопить Землю.