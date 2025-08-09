Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Погода потішить киян теплом — прогноз на завтра

Погода потішить киян теплом — прогноз на завтра

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 15:05
Погода у Києві та області 10 серпня — прогноз від Укргідрометцентру
Спекотна погода. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 10 серпня, мешканців Києва та області чекає справжній літній день із комфортною температурою та відсутністю опадів. Він обіцяє бути ідеальним для відпочинку та прогулянок.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама
Читайте також:

Погода в Києві та області 10 серпня

У нічний час температура в області знизиться до +12…+17 °С, у столиці — до +14…+16 °. Вдень у регіоні повітря прогріється до +24…+29 °С, а в Києві очікується +26…+28 °С. Вітер буде  північно-західний, помірний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода на Київщині 10 серпня
Прогноз погоди на завтра, 10 серпня. Фото: скриншот повідомлення у Telegram

Водночас синоптики радять у найспекотніші години дня уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями та не забувати про питний режим.

Нагадаємо, Наталка Діденко попередила, у яких регіонах завтра піде дощ.

А також стало відомо про сильний магнітний шторм, який охопить Землю.

погода Київ Київська область прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації