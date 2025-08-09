Погода в Киеве и области 10 августа — прогноз от Укргидрометцентра

Жаркая погода. Фото: Новости.LIVE

В воскресенье, 10 августа, жителей Киева и области ждет настоящий летний день с комфортной температурой и отсутствием осадков. Он обещает быть идеальным для отдыха и прогулок.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве и области 10 августа

В ночное время температура в области снизится до +12...+17 °С, в столице - до +14...+16°. Днем в регионе воздух прогреется до +24...+29 °С, а в Киеве ожидается +26...+28 °С. Ветер будет северо-западный, умеренный, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды на завтра, 10 августа. Фото: скриншот сообщения в Telegram

В то же время синоптики советуют в самые жаркие часы дня избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами и не забывать о питьевом режиме.

