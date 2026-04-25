Погода різко зіпсується: завтра Київ заллє дощами

Погода різко зіпсується: завтра Київ заллє дощами

Дата публікації: 25 квітня 2026 14:54
Погода у Києві 26 квітня — у столиці будуть сильні дощі
Прохолодна та дощова погода у Києві. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 26 квітня, у Києві очікується похмура та дощова погода. Протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим щільними хмарами, а опади періодично посилюватимуться. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog. 

Якою буде погода у Києві 26 квітня

За даними синоптиків, протягом дня небо у Києві буде затягнуте щільними хмарами. Також прогнозується дощ, який періодично посилюватиметься.

У нічні години температура повітря триматиметься на рівні близько +9 °С. Вологе повітря зробить ніч прохолодною та сирою. Відчуття тепла буде знижене через опади.

Вдень повітря прогріється лише до +10 °C. Водночас через постійні опади та відсутність сонячних прояснень погода залишатиметься свіжою і доволі прохолодною.

Вітер очікується змінних напрямків зі швидкістю 6-10 м/с. Подекуди можливі сильніші пориви, що додаватимуть відчуття холоду.

Як повідомляли Новини.LIVE, 25 квітня у Бучі пролунали постріли. Ймовірно сталася стрілянина. За інформацією місцевих каналів, чоловіка, який відкрив вогонь поблизу стадіону, затримали поліцейські.

Крім того, сьогодні окупанти вдарили по кладовищу у Білій Церкві. Також були атаковані підприємства критичної інфраструктури, комунальні та приватне. На щастя, обійшлося без постраждалих. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
