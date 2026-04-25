Обстріл Білої Церкви: окупанти влучили по кладовищу

Виконувач обовʼязків міського голови Білої Церкви Київської області Володимир Вовкотруб розповів деталі російського обстрілу у суботу, 25 квітня. За його словами, були атаковані підприємства критичної інфраструктури, комунальні, приватне, а також кладовище. Наразі ситуація у місті контрольована.

Про це Володимир Вовкотруб повідомив в ефірі "Київ24".

Російський обстріл Білої Церкви 25 квітня

"Ситуація в місті зараз контрольована. У нас по місті стоять датчики, які вимірюють якість повітря. Перевищення рівня забруднюючих речовин в місті немає", — зазначив Вовкотруб.

За його словами, пожежі локалізували ще о 09:00. Наразі на місці всіх ударів працюють фахівці.

Вовкотруб повідомив, що ніхто за допомогою до лікарні не звертався.

25 квітня російські окупанти атакували Білу Церкву, внаслідок чого сталася масштабна пожежа. Людей закликали не виходити на вулицю.

А 16 квітня російські окупанти атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок обстрілу загинули четверо людей, ще 60 — травмовані. Загалом пошкоджень зазнали 13 локацій.