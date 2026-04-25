Головна Київ Обстріл Білої Церкви: окупанти влучили по кладовищу

Дата публікації: 25 квітня 2026 12:31
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Виконувач обовʼязків міського голови Білої Церкви Київської області Володимир Вовкотруб розповів деталі російського обстрілу у суботу, 25 квітня. За його словами, були атаковані підприємства критичної інфраструктури, комунальні, приватне, а також кладовище. Наразі ситуація у місті контрольована.

Про це Володимир Вовкотруб повідомив в ефірі "Київ24", передає Новини.LIVE

Російський обстріл Білої Церкви 25 квітня

"Ситуація в місті зараз контрольована. У нас по місті стоять датчики, які вимірюють якість повітря. Перевищення рівня забруднюючих речовин в місті немає", — зазначив Вовкотруб.

За його словами, пожежі локалізували ще о 09:00. Наразі на місці всіх ударів працюють фахівці. 

Вовкотруб повідомив, що ніхто за допомогою до лікарні не звертався.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Вовкотруба, 25 квітня російські окупанти атакували Білу Церкву, внаслідок чого сталася масштабна пожежа. Людей закликали не виходити на вулицю.

А 16 квітня російські окупанти атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок обстрілу загинули четверо людей, ще 60 — травмовані. Загалом пошкоджень зазнали 13 локацій.

війна обстріли Біла Церква
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
