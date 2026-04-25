Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Погода резко испортится: завтра Киев зальет дождями

Погода резко испортится: завтра Киев зальет дождями

Ua ru
Дата публикации 25 апреля 2026 14:54
Погода в Киеве 26 апреля — в столице будут сильные дожди
Прохладная и дождливая погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 26 апреля, в Киеве ожидается пасмурная и дождливая погода. В течение всего дня небо будет оставаться затянутым плотными облаками, а осадки периодически будут усиливаться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Какой будет погода в Киеве 26 апреля

По данным синоптиков, в течение дня небо в Киеве будет затянуто плотными облаками. Также прогнозируется дождь, который периодически будет усиливаться.

В ночные часы температура воздуха будет держаться на уровне около +9 °С. Влажный воздух сделает ночь прохладной и сырой. Ощущение тепла будет снижено из-за осадков.

Днем воздух прогреется лишь до +10 °C. В то же время из-за постоянных осадков и отсутствия солнечных прояснений погода будет оставаться свежей и довольно прохладной.

Читайте также:

Ветер ожидается переменных направлений со скоростью 6-10 м/с. Кое-где возможны более сильные порывы, которые будут добавлять ощущение холода.

Как сообщали Новини.LIVE, 25 апреля в Буче раздались выстрелы. Вероятно произошла стрельба. По информации местных каналов, мужчину, который открыл огонь вблизи стадиона, задержали полицейские.

Кроме того, сегодня оккупанты ударили по кладбищу в Белой Церкви. Также были атакованы предприятия критической инфраструктуры, коммунальные и частное. К счастью, обошлось без пострадавших.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации