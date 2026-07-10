Погода у Києві завтра: синоптики попередили про дощі та грози

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

У суботу, 11 липня, у Києві та Київській області очікується нестійка погода. Після сухої ночі вдень у регіоні пройдуть короткочасні дощі, а місцями можливі грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода у Києві та області 11 липня

За прогнозом Укргідрометцентру, небо буде хмарним із проясненнями. Вітер південно-західного напрямку сягатиме 5–10 м/с.

Прогноз погоди на 11 липня в Києві. Фото: Meteoprog

Температура повітря вночі по області становитиме +9...+14 °C, удень повітря прогріється до +17...+22 °C. У Києві вночі прогнозують +12...+14 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться приблизно до +20 °C.

Синоптики радять жителям столиці та області враховувати можливі опади під час планування поїздок і прогулянок, особливо в другій половині дня.

Як повідомляли Новини.LIVE, Франція ще у 2021 році надала Україні кредит у розмірі 70 млн євро на модернізацію водоочисної інфраструктури Києва. Попри наявність фінансування, реалізація проєкту досі не розпочалася, а кошти залишаються невикористаними.

Як повідомляли Новини.LIVE, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що його та представників КМВА не допускають до ухвалення рішень, пов'язаних із безпекою столиці. За його словами, це суперечить законодавству України.