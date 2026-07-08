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Головна Київ Київ за п'ять років не використав 70 млн євро на очисні споруди: експерт

Київ за п'ять років не використав 70 млн євро на очисні споруди: експерт

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 23:01
Франція виділила Києву 70 млн євро на модернізацію, але роботи так і не почалися
Деснянська водопровідна станція. Фото: УНІАН

Кошти, які Франція надала на модернізацію водоочисної інфраструктури Києва, досі не використані. Йдеться про кредит у розмірі 70 млн євро, який Україна отримала ще у 2021 році. За цей час модернізація об'єктів так і не розпочалася.

Про це заявив експерт-міднарожник, кандидат політичних наук Богдан Ференс під час пресконференції до Міжнародного дня річки Дніпро на тему "Реве та стогне Дніпр широкий: як вберегти головну річку України?", передають Новини.LIVE.

Франція виділила Києву 70 млн євро на модернізацію, але роботи так і не почалися

За словами Ференса, ще у 2019 році міська влада повідомляла, що Київводоканал готує фінансування для модернізації очисних споруд. Однак реалізувати ці плани не вдалося.

У 2021 році Україна ратифікувала угоду з Францією, яка передбачала виділення 70 млн євро кредитних коштів на оновлення інфраструктури Деснянської водопровідної станції. Йдеться про модернізацію систем очищення осаду, який утворюється після очищення води перед її подачею споживачам.

"У 2021 році відбулася дуже важлива подія — ратифікація угоди між Україною та Францією на 70 мільйонів євро, яка фокусно стосувалася модернізації Деснянської водопровідної станції", — зазначив Ференс.

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Він наголосив, що ця інфраструктура не оновлювалася ще з 1960-х років. За його словами, фотографії, які раніше публікував сам "Київводоканал", свідчать про незадовільний стан резервуарів та систем очищення.

"2026 рік. Минуло п'ять років. Чи щось зроблено з тими 70 мільйонами кредитних коштів, які мали бути виділені на модернізацію? Нічого", — заявив експерт.

Як писали Новини.LIVE, Київрада планує оновлення метрополітену. Депутат Андрій Вітренко прогнозує, що наслідком буде підвищення тарифу на проїзд.

Також Новини.LIVE повідомляли, що чиновники КМДА отримали нові підозри. Йдеться про розкрадання бюджетних коштів, махінації з землею та міжнародним гуманітарним транспортом. Серед фігурантів розслідувань директор КП "Київшляхміст" Богдан Кобернюк та колишній керівник КП "Плесо" В'ячеслав Савицький.

Франція КМДА водопостачання
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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