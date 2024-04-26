Пограбував 15-річну дівчину — у Києві затримали злочинця

Затриманий чоловік. Фото: поліція Києва

Правоохоронці у столиці арештували чоловіка за викрадення гаджета у дівчини-підлітка. Він вихопив пристрій з її рук, коли вона йшла додому.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва в Telegram у п'ятницю, 26 квітня.

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Повідомлення про викрадення телефону у 15-річної дівчини на Братиславській вулиці надійшло до Деснянської поліції. Зловмисник вирвав гаджет із рук дівчини, коли та поверталася додому. Для розслідування на місце прибули слідчі, кримінальна поліція та кінологи з собакою.

Співробітники поліції разом з детективами карного розшуку знайшли злочинця у Дніпровському районі. Затриманим виявився 39-річний чоловік з Донеччини, який раніше мав проблеми з законом і нещодавно вийшов з в’язниці.

Слідчі ініціювали кримінальне провадження за фактом грабежу під час воєнного стану. Зловмиснику загрожує від семи до десяти років в'язниці.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі поліцейські затримали 36-річного зловмисника, який пограбував чоловіка посеред білого дня.

Раніше два працівника Укрзализныци викрали дизель з маневрового тепловоза, який належить регіональній філії "Одеська залізниця". За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.