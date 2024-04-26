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Ограбил 15-летнюю девушку — в Киеве задержали преступника

26 апреля 2024 09:47
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Бригадир София
редактор
Ограбил 15-летнюю девушку — в Киеве задержали преступника
Задержанный мужчина. Фото: полиция Киева
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Правоохранители в столице арестовали мужчину за похищение гаджета у девушки-подростка. Он выхватил устройство из ее рук, когда она шла домой.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в пятницу, 26 апреля.

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Детали дела об ограблении

Сообщение о похищении телефона у 15-летней девушки на Братиславской улице поступило в Деснянскую полицию. Злоумышленник вырвал гаджет из рук девушки, когда та возвращалась домой. Для расследования на место прибыли следователи, уголовная полиция и кинологи с собакой.

Сотрудники полиции вместе с детективами уголовного розыска обнаружили преступника в Днепровском районе. Задержанным оказался 39-летний мужчина из Донецкой области, ранее имевший проблемы с законом и недавно вышедший из тюрьмы.

Следователи инициировали уголовное производство по факту грабежа во время военного положения. Злоумышленнику грозит от семи до десяти лет тюрьмы.

Пост полиции Киева. Фото: скриншот
Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе полицейские задержали 36-летнего злоумышленника, ограбившего мужчину посреди белого дня.

Ранее два работника Укрзалізниці похитили дизель из маневрового тепловоза, принадлежащего региональному филиалу "Одесская железная дорога". За совершенное им грозит до восьми лет лишения свободы.

Киев
кража
полиция
Украина
Нацполиция

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