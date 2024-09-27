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Пограбував пенсіонерку в Києві — поліція повідомила чоловіку про підозру

27 вересня 2024 10:07
Карина Приходько - Редактор
У Києві чоловік пограбував пенсіонерку у під'їзді — йому повідомили про підозру
Затриманий грабіжник. Фото: Нацполіція
Карина Приходько - Редактор

У  Соломʼянському районі Києва 35-річний чоловік пограбував у під'їзді пенсіонерку. Поліцейські повідомили йому про підозру. 

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у п'ятницю, 27 вересня.

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Правоохоронці розповіли, що зловмисник нишпорив по підʼїздах у пошуках наживи та, зустрівши на сходовому майданчику 66-річну жінку, зірвав з її шиї золотий ланцюжок та втік.  

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Поліція на місці виклику. Фото: Нацполіція 
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Місце пограбування. Фото: Нацполіція

"Поліцейські провели комплекс розшукових заходів й встановили, що до вчинення злочину причетний 35-річний киянин, неодноразово судимий за вчинення аналогічних злочинів", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що слідчі повідомили чоловіку про підозру та наразі вирішується питання щодо взяття його під варту. Зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до десяти років.

Нагадаємо, нещодавно у Києві правоохоронці затримали двох молодиків, які побили та пограбували неповнолітніх хлопців біля станції метро у Печерському районі.

Також ми повідомляли, що в Одесі 31-річний іноземець викликав таксі й, погрожуючи зброєю, пограбував водія. Зловмисника затримали. Йому загрожує до 15 років за ґратами. 

Київ поліція пенсіонери пограбування підозра

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