В Киеве мужчина ограбил пенсионерку в подъезде — ему сообщили о подозрении

Задержанный грабитель. Фото: Нацполиция

В Соломенском районе Киева 35-летний мужчина ограбил в подъезде пенсионерку. Полицейские сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 27 сентября.

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Правоохранители рассказали, что злоумышленник бродил по подъездам в поисках наживы и, встретив на лестничной площадке 66-летнюю женщину, сорвал с ее шеи золотую цепочку и убежал.

Полиция на месте вызова. Фото: Нацполиция

Место ограбления. Фото: Нацполиция

"Полицейские провели комплекс розыскных мероприятий и установили, что к совершению преступления причастен 35-летний киевлянин, неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи сообщили мужчине о подозрении и решается вопрос о взятии его под стражу. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Напомним, недавно в Киеве правоохранители задержали двух парней, которые избили и ограбили несовершеннолетних ребят возле станции метро в Печерском районе.

Также мы сообщали, что в Одессе 31-летний иностранец вызвал такси и, угрожая оружием, ограбил водителя. Злоумышленник был задержан. Ему грозит до 15 лет за решеткой.