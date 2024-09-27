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Ограбил пенсионерку в Киеве — полиция сообщила мужчине о подозрении

27 сентября 2024 10:07
Карина Приходько - Редактор
В Киеве мужчина ограбил пенсионерку в подъезде — ему сообщили о подозрении
Задержанный грабитель. Фото: Нацполиция
Карина Приходько - Редактор

В Соломенском районе Киева 35-летний мужчина ограбил в подъезде пенсионерку. Полицейские сообщили ему о подозрении. 

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 27 сентября.

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Правоохранители рассказали, что злоумышленник бродил по подъездам в поисках наживы и, встретив на лестничной площадке 66-летнюю женщину, сорвал с ее шеи золотую цепочку и убежал.

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Полиция на месте вызова. Фото: Нацполиция
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Место ограбления. Фото: Нацполиция

"Полицейские провели комплекс розыскных мероприятий и установили, что к совершению преступления причастен 35-летний киевлянин, неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи сообщили мужчине о подозрении и решается вопрос о взятии его под стражу. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Напомним, недавно в Киеве правоохранители задержали двух парней, которые избили и ограбили несовершеннолетних ребят возле станции метро в Печерском районе.

Также мы сообщали, что в Одессе 31-летний иностранец вызвал такси и, угрожая оружием, ограбил водителя. Злоумышленник был задержан. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Киев полиция пенсионеры ограбление подозрение

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