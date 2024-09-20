У Києві побили та пограбували двох підлітків біля станції метро

Поліція затримала двох чоловіків, які побили та пограбували підлітків біля метро
У Києві правоохоронці затримали двох молодиків. Вони побили та пограбували неповнолітніх хлопців біля станції метро у Печерському районі.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у п'ятницю, 20 серпня.
Напад на підлітків у Києві
Двоє підлітків віком 16 та 17 років стояли біля станції метро у Печерському районів. До них підійшов незнайомий їм чоловік та почав бійку. Потім до нього приєднався його товариш, вони разом відібрали у потерпілих підлітків мобільні телефони та втекли.
Правоохоронці встановили, розшукали та затримали підозрюваних. Один з молодиків перебуватиме під вартою під час слідства, а іншому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За скоєне їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до десяти років.
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