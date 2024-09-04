Пограбував чоловіка у Києві — зловмиснику повідомили про підозру

Пограбував свого товариша по чарці — у Києві повідомили про підозру чоловіку
У Києві повідомили про підозру місцевому жителю, який пограбував чоловіка у Подільському районі столиці. Його загрожує до десяти років позбавлення волі.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у середу, 4 вересня.
Що відомо про пограбування у Києві
Правоохоронці з'ясували, що 30-річний потерпілий напередодні познайомився з чоловіком та разом вони розпивали спиртні напої в автівці останнього.
Незадовго між новими знайомими виникла суперечка, а потім і бійка, під час якої 44-річний місцевий мешканець побив чоловіка та відібрав його мобільний телефон, банківські картки та інші особисті речі.
"Під час проведення першочергових розшукових заходів оперативні співробітники затримали фігуранта та вилучили у нього викрадене майно. Киянину повідомлено про підозру у скоєнні грабежу, йому загрожує до десяти років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.
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