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Пограбував свого товариша по чарці — у Києві повідомили про підозру чоловіку

4 вересня 2024 12:19
Катерина Османська - Редактор
Пограбував чоловіка у Києві — зловмиснику повідомили про підозру
Поліція у Києві. Ілюстративне фото: avtomir.ua
Катерина Османська - Редактор

У Києві повідомили про підозру місцевому жителю, який пограбував чоловіка у Подільському районі столиці. Його загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у середу, 4 вересня. 

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Правоохоронці з'ясували, що 30-річний потерпілий напередодні познайомився з чоловіком та разом вони розпивали спиртні напої в автівці останнього.

Незадовго між новими знайомими виникла суперечка, а потім і бійка, під час якої 44-річний місцевий мешканець побив чоловіка та відібрав його мобільний телефон, банківські картки та інші особисті речі.

пограбування в Києві
Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція 
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Обшуки у затриманого. Фото: Нацполіція
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Обшуки у затриманого. Фото: Нацполіція

"Під час проведення першочергових розшукових заходів оперативні співробітники затримали фігуранта та вилучили у нього викрадене майно. Киянину повідомлено про підозру у скоєнні грабежу, йому загрожує до десяти років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

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