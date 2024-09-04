Пограбував чоловіка у Києві — зловмиснику повідомили про підозру

Поліція у Києві. Ілюстративне фото: avtomir.ua

У Києві повідомили про підозру місцевому жителю, який пограбував чоловіка у Подільському районі столиці. Його загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у середу, 4 вересня.

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Правоохоронці з'ясували, що 30-річний потерпілий напередодні познайомився з чоловіком та разом вони розпивали спиртні напої в автівці останнього.

Незадовго між новими знайомими виникла суперечка, а потім і бійка, під час якої 44-річний місцевий мешканець побив чоловіка та відібрав його мобільний телефон, банківські картки та інші особисті речі.

Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція

Обшуки у затриманого. Фото: Нацполіція

Обшуки у затриманого. Фото: Нацполіція

"Під час проведення першочергових розшукових заходів оперативні співробітники затримали фігуранта та вилучили у нього викрадене майно. Киянину повідомлено про підозру у скоєнні грабежу, йому загрожує до десяти років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.