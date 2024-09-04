Ограбил мужчину в Киеве — злоумышленнику сообщили о подозрении

Полиция в Киеве. Иллюстративное фото: avtomir.ua

В Киеве сообщили о подозрении местному жителю, который ограбил мужчину в Подольском районе столицы. Его грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в среду, 4 сентября.

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Правоохранители выяснили, что 30-летний потерпевший накануне познакомился с мужчиной и вместе распивали спиртные напитки в автомобиле последнего.

Незадолго между новыми знакомыми возник спор, а затем и драка, во время которой 44-летний местный житель избил мужчину и отобрал его мобильный телефон, банковские карточки и другие личные вещи.

Задержание подозреваемого. Фото: Нацполиция

Обыски у задержанного. Фото: Нацполиция

Обыски у задержанного. Фото: Нацполиция

"Во время проведения первоочередных розыскных мероприятий оперативные сотрудники задержали фигуранта и изъяли у него похищенное имущество. Киевлянину сообщили о подозрении в совершении грабежа, ему грозит до десяти лет лишения свободы", — говорится в сообщении.