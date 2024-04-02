Погрожували розправою через 10 000 доларів неіснуючого боргу — поліцейські викрили групу вимагачів

Затриманні зловмисники. Фото: Нацполіція Києва.

Четверо залучених осіб, серед яких була віддалена родичка потерпілого, вивезли чоловіка до гаражного боксу в Київській області, де, застосовуючи фізичні погрози, вимагали від нього грошову суму. Пізніше спільники утримули його в гаражі, проте чоловікові вдалося самостійно звільнитися.

Про це повідомляє Нацполіція Києва.

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Подробиці справи

Мешканець Києва звернувся до правоохоронців, розповівши про жахливий інцидент, що стався з ним. Зловмисники змусили його сісти у машину та перевезли до Київської області, де примусово утримували його в гаражному боксі. Під загрозою життя вони вимагали від нього 10 тисяч долларів як неправомірної винагороди за неіснуючий борг.

Завдяки спритності потерпілого, він зміг самостійно втекти та звернутися за допомогою до поліції, що запровадила кримінальне провадження за відповідними статтями Кримінального кодексу.

Під час обшуків у фігурантів були вилучені мобільні телефони, зброя та автомобілі, що використовувалися в злочині.

Вилучене після обшуку зловмисників. Фото: Нацполіція Києва

Вилучене після обшуку зловмисників. Фото: Нацполіція Києва

Наразі всім затриманим оголошено підозру, і суд вже обрав запобіжні заходи, передбачаючи можливе позбавлення волі до дванадцяти років.

Нагадаємо, що у Києві двоє зловмисників вимагали від знайомої повернути неіснуючий борг. Також вони змушували дівчину до надання сексуальних послуг.

Також ми писали про те, що в Одесі на лаву підсудних відправили групу злочинців, які змушували своїх жертв жебракувати на вулиці та відбирали усі гроші. Тепер за скоєне одесит та його спільники можуть бути засуджені до 15 років позбавлення волі.