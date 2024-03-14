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У Києві зловмисники два роки утримували дівчину, вимагаючи повернути "борг"

14 березня 2024 17:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві зловмисники два роки утримували дівчину, вимагаючи повернути "борг"
Затримані правохоронцями злочинці. Фото: поліція Києва
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві двоє зловмисників вимагали від знайомої повернути неіснуючий борг. Також вони змушували дівчину до надання сексуальних послуг.

Про це розповіли у пресслужбі поліції Києва у четвер, 14 березня.

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Вимагали повернути "борг"

У Києві правоохоронці зупинили злочинну діяльність 20-річних співмешканців, які примушували знайому надавати сексуальні послуги.

Фігуранти близько двох років тому запросили у гості свою 20-річну знайому з Полтавської області. Коли вона приїхала, відібрали у неї документи та із застосуванням фізичного насильства змусили надавати сексуальні послуги за гроші.

"Для пошуку "клієнтів" фігурантка давала оголошення в Інтернеті, а чоловік винаймав квартири, в яких створювалися місця розпусти, та керував фінансами", — зазначили в поліції.

Правоохоронці також повідомили, що фігуранти вимагали у потерпілої віддати вигаданий борг. Вони відбирали у неї всі гроші, систематично принижували, катували та усіляко контролювали її. Отримані злочинним шляхом кошти вони витрачали на різноманітне майно.

Дії правоохоронців

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників правоохоронці знайшли документи та банківські картки потерпілої.

Крім того, вони вилучили "чорнові" записи із номерами клієнтів та "розцінками", ґаджети з листуванням із "клієнтами", гроші у різній валюті та два автомобілі.

Під час слідства було знайдено записи телефонних розмов зловмисників із потерпілою, у яких вони її залякують, принижують та погрожують розправою.

обшук
Обшуки у квартирі зловмисників. Фото: поліція Києва
поліція
Правоохоронці здійснюють слідчі дії. Фото: поліція Києва
обшук
Вилучені у злочинців гроші. Фото: поліція Києва

Раніше ми повідомляли, що у Києві на Троєщині помітили та затримали чоловіка, який збував наркотичні речовини. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, у Львівській області чоловіка засудили на 10 років через незаконний продаж наркотиків та психотропних речовин.

Київ
поліція
Україна
Кримінал
злочин

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