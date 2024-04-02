Угрожали расправой из-за 10 000 долларов несуществующего долга — полицейские разоблачили группу вымогателей

Задержанные злоумышленники. Фото: Нацполиция Киева.

Четверо привлеченных лиц, среди которых была отдаленная родственница потерпевшего, вывезли мужчину в гаражный бокс в Киевской области, где, применяя физические угрозы, требовали от него денежную сумму. Позже сообщники удержали его в гараже, однако мужчине удалось самостоятельно уволиться.

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

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Подробности дела

Житель Киева обратился к стражам порядка, рассказав об ужасном инциденте, который произошел с ним. Злоумышленники заставили его сесть в машину и перевезли в Киевскую область, где принудительно удерживали его в гаражном боксе. Под угрозой жизни они требовали от него 10 тысяч долларов в качестве неправомерного вознаграждения за несуществующий долг.

Благодаря ловкости потерпевшего, он смог самостоятельно сбежать и обратиться за помощью в полицию, которая ввела уголовное производство по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Во время обысков у фигурантов были изъяты использовавшиеся в преступлении мобильные телефоны, оружие и автомобили.

Удалено после обыска злоумышленников. Фото: Нацполиция Киева

Удалено после обыска злоумышленников. Фото: Нацполиция Киева

Всем задержанным объявлено подозрение и суд уже избрал меры пресечения, предусматривая возможное лишение свободы до двенадцати лет.

Напомним, что в Киеве двое злоумышленников потребовали от знакомой вернуть несуществующий долг. Также они принуждали девушку к оказанию сексуальных услуг.

Также мы писали о том, что в Одессе на скамью подсудимых отправили группу преступников, заставлявших своих жертв попрошайничать на улице и отбирали все деньги. Теперь за совершенное одессит и его сообщники могут быть приговорены к 15 годам лишения свободы.