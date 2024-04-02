Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Угрожали расправой из-за 10 тыс долларов несуществующего долга — полицейские разоблачили вымогателей arrow

Угрожали расправой из-за 10 тыс долларов несуществующего долга — полицейские разоблачили вымогателей

2 апреля 2024 19:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Угрожали расправой из-за 10 000 долларов несуществующего долга — полицейские разоблачили группу вымогателей
Задержанные злоумышленники. Фото: Нацполиция Киева.
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Четверо привлеченных лиц, среди которых была отдаленная родственница потерпевшего, вывезли мужчину в гаражный бокс в Киевской области, где, применяя физические угрозы, требовали от него денежную сумму. Позже сообщники удержали его в гараже, однако мужчине удалось самостоятельно уволиться.

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

Читайте также:

Подробности дела

Житель Киева обратился к стражам порядка, рассказав об ужасном инциденте, который произошел с ним. Злоумышленники заставили его сесть в машину и перевезли в Киевскую область, где принудительно удерживали его в гаражном боксе. Под угрозой жизни они требовали от него 10 тысяч долларов в качестве неправомерного вознаграждения за несуществующий долг.

Благодаря ловкости потерпевшего, он смог самостоятельно сбежать и обратиться за помощью в полицию, которая ввела уголовное производство по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Во время обысков у фигурантов были изъяты использовавшиеся в преступлении мобильные телефоны, оружие и автомобили.

угрожали физической расправой из-за 10 000 долларов несуществующего долга - столичные полицейские разоблачили группу вымогателей
Удалено после обыска злоумышленников. Фото: Нацполиция Киева
угрожали физической расправой из-за 10 000 долларов несуществующего долга - столичные полицейские разоблачили группу вымогателей
Удалено после обыска злоумышленников. Фото: Нацполиция Киева

Всем задержанным объявлено подозрение и суд уже избрал меры пресечения, предусматривая возможное лишение свободы до двенадцати лет.

Напомним, что в Киеве двое злоумышленников потребовали от знакомой вернуть несуществующий долг. Также они принуждали девушку к оказанию сексуальных услуг.

Также мы писали о том, что в Одессе на скамью подсудимых отправили группу преступников, заставлявших своих жертв попрошайничать на улице и отбирали все деньги. Теперь за совершенное одессит и его сообщники могут быть приговорены к 15 годам лишения свободы.

полиция
деньги
Киевская область
вымогательство
преступление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК