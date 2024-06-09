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Погрожував ножем в маршрутці — у мережі з'явилося відео з чоловіком у військовій формі

9 червня 2024 10:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Київщині чоловік у військовій формі дістав ніж у маршрутці
Чоловік у військовій формі. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Київській області чоловік у військовій формі у маршрутці почав погрожувати пасажирам. Він сів поруч з водієм транспортного засобу та дістав ніж.

Відповідне відео публікують у Telegram-каналах.

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Погрожував пасажирам

На відео чоловік у військовій формі під час поїздки у маршрутці обурюється, що до Києва "понаїхали" мешканці Донбасу, яких би він "усіх різав".

Потім він сів поруч із водієм і дістав ніж. Очевидці інциденту зазначили, що в автобусі він також домагався до жінок та називав їх "повіями". За попередньою інформацією, це сталося на маршруті до Борисполя.

Пасажири помітили, що на шевроні в нього було написано "Сапер". Також відомо, що це той самий чоловік, який погрожував ножем та кидався на касирку АЗС на Київщині. 

Нагадаємо, на трасі у Броварському районі стався інцидент за участю чоловіка у військовій формі. Він зайшов на АЗС, дістав ніж і почав погрожувати касирці.

Також ми писали, що правоохоронці Дніпра розшукала та затримала 37-річного чоловіка, який став винуватцем нападів на жінок у центрі міста. 

війна в Україні
військові
Київська область
маршрутки

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