На Київщині чоловік у військовій формі дістав ніж у маршрутці

Чоловік у військовій формі. Фото: скриншот з відео

У Київській області чоловік у військовій формі у маршрутці почав погрожувати пасажирам. Він сів поруч з водієм транспортного засобу та дістав ніж.

Відповідне відео публікують у Telegram-каналах.

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Погрожував пасажирам

На відео чоловік у військовій формі під час поїздки у маршрутці обурюється, що до Києва "понаїхали" мешканці Донбасу, яких би він "усіх різав".

Потім він сів поруч із водієм і дістав ніж. Очевидці інциденту зазначили, що в автобусі він також домагався до жінок та називав їх "повіями". За попередньою інформацією, це сталося на маршруті до Борисполя.

Пасажири помітили, що на шевроні в нього було написано "Сапер". Також відомо, що це той самий чоловік, який погрожував ножем та кидався на касирку АЗС на Київщині.

Нагадаємо, на трасі у Броварському районі стався інцидент за участю чоловіка у військовій формі. Він зайшов на АЗС, дістав ніж і почав погрожувати касирці.

Також ми писали, що правоохоронці Дніпра розшукала та затримала 37-річного чоловіка, який став винуватцем нападів на жінок у центрі міста.