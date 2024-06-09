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Угрожал ножом в маршрутке — в сети появилось видео с мужчиной в военной форме

9 июня 2024 10:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Киевщине мужчина в военной форме получил нож в маршрутке
Мужчина в военной форме. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киевской области мужчина в военной форме в маршрутке начал угрожать пассажирам. Он сел рядом с водителем транспортного средства и достал нож.

Соответствующеее видео публикуют в Telegram-каналах.

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Угрожал пассажирам

На видео мужчина в военной форме во время поездки в маршрутке возмущается, что в Киев "понаехали" жители Донбасса, которых бы он "всех резал".

Затем он сел рядом с водителем и достал нож. Очевидцы инцидента отметили, что в автобусе он также домогался к женщинам и называл их "проститутками". По предварительной информации, это произошло на маршруте к Борисполю.

Пассажиры заметили, что на шевроне у него было написано "Сапер". Также известно, что это тот самый мужчина, который угрожал ножом и бросался на кассира АЗС на Киевщине.

Напомним, на трассе в Броварском районе произошел инцидент с участием мужчины в военной форме. Он зашел на АЗС, достал нож и начал угрожать кассиру.

Также мы писали, что правоохранители Днепра разыскали и задержали 37-летнего мужчину, который стал виновником нападений на женщин в центре города.

война в Украине
военные
Киевская область
маршрутки

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