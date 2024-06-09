На Киевщине мужчина в военной форме получил нож в маршрутке

Мужчина в военной форме. Фото: скриншот с видео

В Киевской области мужчина в военной форме в маршрутке начал угрожать пассажирам. Он сел рядом с водителем транспортного средства и достал нож.

Соответствующеее видео публикуют в Telegram-каналах.

Читайте также:

Угрожал пассажирам

На видео мужчина в военной форме во время поездки в маршрутке возмущается, что в Киев "понаехали" жители Донбасса, которых бы он "всех резал".

Затем он сел рядом с водителем и достал нож. Очевидцы инцидента отметили, что в автобусе он также домогался к женщинам и называл их "проститутками". По предварительной информации, это произошло на маршруте к Борисполю.

Пассажиры заметили, что на шевроне у него было написано "Сапер". Также известно, что это тот самый мужчина, который угрожал ножом и бросался на кассира АЗС на Киевщине.

Напомним, на трассе в Броварском районе произошел инцидент с участием мужчины в военной форме. Он зашел на АЗС, достал нож и начал угрожать кассиру.

Также мы писали, что правоохранители Днепра разыскали и задержали 37-летнего мужчину, который стал виновником нападений на женщин в центре города.