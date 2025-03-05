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Похорон Василя Ратушного — що сказав батько військового

5 березня 2025 15:14
Карина Приходько - Редактор
Василь Ратушний — що сказав батько воїна на похороні
Батько Василя Ратушного на похороні. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

На похороні Василя Ратушного його батько сказав, що українці повинні стати нацією воїнів. В іншому випадку ми зникнемо як нація.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE в середу, 5 березня.

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"Коли мене питають, що я можу сказати іншим батькам інших синів, щоб вони були такими, як Василь, то я можу відповісти лише одне: якщо ми не станемо нацією воїнів — ми зникнемо як нація", — сказав батько Василя Ратушного. 

Тато загиблого захисника наголосив, що українцям зараз варто ставати "єдиним організмом, який буде винищувати ворогів, за потреби, у промислових масштабах".

Нагадаємо, Василь Ратушний загинув 27 лютого внаслідок прямого влучання FPV-дрона. Хлопець був пілотом безпілотного літального апарата підрозділу "Птахи Мадяра". 

У Києві 5 березня прощаються із загиблим воїном. На похорон прийшли сотні українців. 

Зазначимо, що у червні 2024 року на фронті загинув і брат Василя — Роман Ратушний. Він був відомим активістом та став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. 

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