Василий Ратушный — что сказал отец воина на похоронах

Отец Василия Ратушного на похоронах. Фото: Новини.LIVE

На похоронах Василия Ратушного его отец сказал, что украинцы должны стать нацией воинов. В противном случае мы исчезнем как нация.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в среду, 5 марта.

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"Когда меня спрашивают, что я могу сказать другим родителям других сыновей, чтобы они были такими, как Василий, то я могу ответить только одно: если мы не станем нацией воинов — мы исчезнем как нация", — сказал отец Василия Ратушного.

Папа погибшего защитника отметил, что украинцам сейчас стоит становиться "единым организмом, который будет истреблять врагов, если понадобится, в промышленных масштабах".

Напомним, Василий Ратушный погиб 27 февраля в результате прямого попадания FPV-дрона. Парень был пилотом беспилотного летательного аппарата подразделения "Птицы Мадьяра".

В Киеве 5 марта прощаются с погибшим воином. На похороны пришли сотни украинцев.

Отметим, что в июне 2024 года на фронте погиб и брат Василия — Роман Ратушный. Он был известным активистом и стал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения РФ.