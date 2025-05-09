9 травня у Києві — покладання квітів до вічного вогню у Парку Слави

Чоловік у формі в Парку Слави. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У п'ятницю, 9 травня, десятки киян прийшли до Парку Вічної Слави у центрі Києва, щоб вшанувати загиблих у Другій світовій війні. Люди поклали квіти до "вічного вогню".

Як це відбувалося, пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.

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Покладання квітів до "вічного вогню" у Києві

У Парку Слави працювали правоохоронці, які слідкували за дотриманням громадського порядку та перевіряли наявність забороненої символіки.

Жінка кладе квіти до "вічного вогню". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Чоловіки з квітами йдуть до "вічного вогню" у Києві. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Чоловік та жінка біля "вічного вогню" у Парку Слави. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Чоловік у формі. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Покладання квітів до "вічного вогню". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Жінки прийшли покласти квіти до меморіалу. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Жінки не дають поліції забрати чоловіка до відділку. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, 9 травня в центрі Києва правоохоронці зафіксували кілька порушень під час покладання квітів до "вічного вогню" у Парку Слави.

Раніше Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, що для них означає 9 травня — пам’ять про перемогу чи пережиток радянської пропаганди.