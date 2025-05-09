9 травня у Києві — покладання квітів до вічного вогню у Парку Слави

Покладання квітів у Парку Слави в Києві — фоторепортаж
У п'ятницю, 9 травня, десятки киян прийшли до Парку Вічної Слави у центрі Києва, щоб вшанувати загиблих у Другій світовій війні. Люди поклали квіти до "вічного вогню".
Як це відбувалося, пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.
Покладання квітів до "вічного вогню" у Києві
У Парку Слави працювали правоохоронці, які слідкували за дотриманням громадського порядку та перевіряли наявність забороненої символіки.
Нагадаємо, 9 травня в центрі Києва правоохоронці зафіксували кілька порушень під час покладання квітів до "вічного вогню" у Парку Слави.
Раніше Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, що для них означає 9 травня — пам’ять про перемогу чи пережиток радянської пропаганди.
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