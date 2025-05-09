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Возложение цветов в Парке Славы в Киеве — фоторепортаж

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Дата публикации 9 мая 2025 14:21
9 мая в Киеве — возложение цветов к вечному огню в Парке Славы
Мужчина в форме в Парке Славы. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В пятницу, 9 мая, десятки киевлян пришли в Парк Вечной Славы в центре Киева, чтобы почтить погибших во Второй мировой войне. Люди возложили цветы к "вечному огню".

Как это происходило, предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Возложение цветов к "вечному огню" в Киеве

В Парке Славы работали правоохранители, которые следили за соблюдением общественного порядка и проверяли наличие запрещенной символики.

9 травня у Києві 2025 Парк Слави
Женщина возлагает цветы к "вечному огню". Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
9 травня у Києві 2025 Парк Слави
Мужчины с цветами идут к "вечному огню" в Киеве. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
9 травня у Києві 2025 Парк Слави
Мужчина и женщина у "вечного огня" в Парке Славы. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
9 травня у Києві 2025 Парк Слави
Мужчина в форме. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
9 травня у Києві 2025 Парк Слави
Возложение цветов к "вечному огню". Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
9 травня у Києві 2025 Парк Слави
Женщины пришли возложить цветы к мемориалу. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Также у "вечного огня" произошло несколько конфликтов из-за запрещенных лент и музыки. Нескольких граждан правоохранители забрали в отделение полиции. 

9 травня у Києві 2025 Парк Слави
Женщины не дают полиции забрать мужчину в участок. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Напомним, 9 мая в центре Киева правоохранители зафиксировали несколько нарушений во время возложения цветов к "вечному огню" в Парке Славы.

Ранее Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, что для них значит 9 мая — память о победе или пережиток советской пропаганды.

Киев Вторая мировая война ветераны фоторепортаж 9 мая
Игорь Кузнецов - Фотограф
Автор:
Игорь Кузнецов
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