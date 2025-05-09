9 мая в Киеве — возложение цветов к вечному огню в Парке Славы

Возложение цветов в Парке Славы в Киеве — фоторепортаж
В пятницу, 9 мая, десятки киевлян пришли в Парк Вечной Славы в центре Киева, чтобы почтить погибших во Второй мировой войне. Люди возложили цветы к "вечному огню".
Как это происходило, предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.
Возложение цветов к "вечному огню" в Киеве
В Парке Славы работали правоохранители, которые следили за соблюдением общественного порядка и проверяли наличие запрещенной символики.
Также у "вечного огня" произошло несколько конфликтов из-за запрещенных лент и музыки. Нескольких граждан правоохранители забрали в отделение полиции.
Напомним, 9 мая в центре Киева правоохранители зафиксировали несколько нарушений во время возложения цветов к "вечному огню" в Парке Славы.
Ранее Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, что для них значит 9 мая — память о победе или пережиток советской пропаганды.
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