9 мая в Киеве — возложение цветов к вечному огню в Парке Славы

Мужчина в форме в Парке Славы. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В пятницу, 9 мая, десятки киевлян пришли в Парк Вечной Славы в центре Киева, чтобы почтить погибших во Второй мировой войне. Люди возложили цветы к "вечному огню".

Как это происходило, предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Возложение цветов к "вечному огню" в Киеве

В Парке Славы работали правоохранители, которые следили за соблюдением общественного порядка и проверяли наличие запрещенной символики.

Женщина возлагает цветы к "вечному огню". Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Мужчины с цветами идут к "вечному огню" в Киеве. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Мужчина и женщина у "вечного огня" в Парке Славы. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Мужчина в форме. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Возложение цветов к "вечному огню". Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Женщины пришли возложить цветы к мемориалу. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Также у "вечного огня" произошло несколько конфликтов из-за запрещенных лент и музыки. Нескольких граждан правоохранители забрали в отделение полиции.

Женщины не дают полиции забрать мужчину в участок. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Напомним, 9 мая в центре Киева правоохранители зафиксировали несколько нарушений во время возложения цветов к "вечному огню" в Парке Славы.

Ранее Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, что для них значит 9 мая — память о победе или пережиток советской пропаганды.