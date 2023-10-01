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Поліцейські оштрафували клуб у Києві, який порушував комендантську годину

1 жовтня 2023 19:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Поліцейські оштрафували клуб у Києві, який порушував комендантську годину
Поліцейські та адміністратор клубу в Києві. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Правоохоронці притягнули до відповідальності адміністратора клубу в Києві, який розташований у Печерському районі. Заклад працював під час комендантської години та продавав алкоголь у заборонений час.

Про це повідомляє поліція Києва.

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"Попри обмеження, встановлені на період воєнного стану, розважальний заклад функціонував із порушенням комендантської години та реалізовував відвідувачам алкоголь у заборонений час", — йдеться у повідомленні.

До поліції надійшло повідомлення про роботу одного із закладів на вулиці Федорова від представника ЗМІ. Після цього відеоматеріали були опубліковані в соціальних мережах. 

У поліції нагадали, що закладам громадського харчування в Києві дозволено працювати до 23:00.

"Стосовно адміністратора закладу поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення", — йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає від 6 800 до 13 600 гривень штрафу. До цього ж правоохоронці провели превентивну роботу з працівниками клубу. 

Нагадаємо, у Києві знайшли клуб, який працює під час комендантської години. Йдеться про заклад Boho club. Порушення відбуваються вже протягом декількох місяців.

Також ми писали, що блогерка Анна Краснова опублікувала нові відео, як вона катається Києвом. Є підозри, що її поїздка була під час комендантської години.

Додамо, журналісти дізналися ім'я чоловіка, який був із блогеркою Ганною Красновою в авто на Південному мосту в комендантську годину. Як зазначено у відкритих джерелах, Шекерлі є співзасновником компанії з виготовлення фруктових напоїв.

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