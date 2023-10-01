Поліція ігнорує: у Києві знайшли клуб, який працює під час комендантської години

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач поряд з автомобілями відвідувачів клубу. Фото: скриншот з відео

У Києві знайшли клуб, який працює під час комендантської години. Поліцейські ігнорують порушення та не карають винних.

Про це розповів журналіст "Української правди" Михайло Ткач.

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Журналіст розповів, що йдеться про заклад Boho club. За його словами, порушення відбуваються вже протягом декількох місяців.

"Ми сьогодні вирішили приїхати перевірити. Сюди постійно приїжджають таксі — привозять та відвозять відвідувачів. Запитання ось у чому: уже два екіпажі поліції відмовилися перевіряти це місце. 20 людей стояло біля входу до клубу вже після настання комендантської години, а поліцейські відмовилися перевіряти", — каже Ткач.

Він зазначив, що правоохоронці так і не встановили факт роботи клубу під час комендантської години.

"Кажуть, інші важливі виклики та багато роботи загалом", — розповів журналіст.

За словами Ткача, поліцейські погрожували викликати на нього працівників військкомату через скарги на роботу закладу.

Нагадаємо, блогерка Анна Краснова опублікувала нові відео, як вона катається Києвом. Є підозри, що її поїздка була під час комендантської години.

Також ми писали, що журналісти дізналися ім'я чоловіка, який був із блогеркою Ганною Красновою в авто на Південному мосту в комендантську годину. Як зазначено у відкритих джерелах, Шекерлі є співзасновником компанії з виготовлення фруктових напоїв.