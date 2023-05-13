Поліцейські у Києві затримали чоловіка, який сам їх викликав

У Києві поліція затримала чоловіка, який, ймовірно, зберігав зброю та наркотики. Фото: Патрульна поліція Києва

Поліціянти міста Києва затримали чоловіка за ймовірне зберігання зброї та наркотиків. Киянин здійснив хибний виклик про крадіжку.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Днями 39-річний киянин зателефонував до поліціянтів з повідомленням про те, що його пограбували. Однак після прибуття на місце "події" виявилось, що була надана неправдива інформація — факт грабежу не підтвердився.

Однак правоохоронці виявили, що киянин, ймовірно, зберігав зброю та наркотики.

"Під час спілкування із громадянином поліцейські помітили у кімнаті предмет, схожий на запал до гранати. Чоловік зізнався інспекторам, що зберігає бойові набої та гранату й надав для перевірки рюкзак, в якому, окрім ймовірної зброї, патрульні виявили пакет із речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну", — кажуть у патрульній поліції Києва.

У Києві поліція затримала чоловіка, який, ймовірно, зберігав зброю та наркотики. Фото: Патрульна поліція Києва

У Києві поліція затримала чоловіка, який, ймовірно, зберігав зброю та наркотики. Фото: Патрульна поліція Києва

Поліціянти затримали чоловіка, винесли на нього постанову за ст. 183 КУпАП і викликали на місце події вибухотехніків та слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції.

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