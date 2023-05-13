Поліцейські у Києві затримали чоловіка, який сам їх викликав
Поліціянти міста Києва затримали чоловіка за ймовірне зберігання зброї та наркотиків. Киянин здійснив хибний виклик про крадіжку.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва.
Деталі
Днями 39-річний киянин зателефонував до поліціянтів з повідомленням про те, що його пограбували. Однак після прибуття на місце "події" виявилось, що була надана неправдива інформація — факт грабежу не підтвердився.
Однак правоохоронці виявили, що киянин, ймовірно, зберігав зброю та наркотики.
"Під час спілкування із громадянином поліцейські помітили у кімнаті предмет, схожий на запал до гранати. Чоловік зізнався інспекторам, що зберігає бойові набої та гранату й надав для перевірки рюкзак, в якому, окрім ймовірної зброї, патрульні виявили пакет із речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну", — кажуть у патрульній поліції Києва.
Поліціянти затримали чоловіка, винесли на нього постанову за ст. 183 КУпАП і викликали на місце події вибухотехніків та слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції.
Нагадаємо, раніше ми писали, що з 15 травня пасажири столичного метро менше за часом чекатимуть на поїзди на всіх лініях. Час очікування на платформах у години максимального завантаження у будні скоротиться до 3-4 хвилин, а в інші періоди — до 6-8 хвилин.