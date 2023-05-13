Полицейские в Киеве задержали мужчину, который сам их вызвал

В Киеве полиция задержала мужчину, который, вероятно, хранил оружие и наркотики. Фото: Патрульная полиция Киева

Полицейские города Киева задержали мужчину за вероятное хранение оружия и наркотиков. Киевлянин совершил ложный вызов о краже.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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На днях 39-летний киевлянин позвонил полицейским с сообщением о том, что его ограбили. Однако по прибытии на место "события" оказалось, что была предоставлена ложная информация — факт грабежа не подтвердился.

Однако правоохранители обнаружили, что киевлянин, вероятно, хранил оружие и наркотики.

"Во время общения с гражданином полицейские заметили в комнате предмет, похожий на страсть к гранате. Мужчина признался инспекторам, что хранит боевые патроны и гранату и предоставил для проверки рюкзак, в котором, кроме вероятного оружия, патрульные обнаружили пакет с веществом растительного происхождения, похож на наркотическую", — говорят в патрульной полиции Киева.

В Киеве полиция задержала мужчину, который, вероятно, хранил оружие и наркотики. Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве полиция задержала мужчину, который, вероятно, хранил оружие и наркотики. Фото: Патрульная полиция Киева

Полицейские задержали мужчину, вынесли на него постановление по ст. 183 КУоАП и вызвали на место происшествия взрывотехники и следственно-оперативную группу Святошинского управления полиции.

Напомним, ранее мы писали, что с 15 мая пассажиры столичного метро меньше по времени будут ждать поезда на всех линиях. Время ожидания на платформах в час максимальной загрузки в будни сократится до 3-4 минут, а в другие периоды — до 6-8 минут.