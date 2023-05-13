Полицейские в Киеве задержали мужчину, который сам их вызвал
Полицейские города Киева задержали мужчину за вероятное хранение оружия и наркотиков. Киевлянин совершил ложный вызов о краже.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
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На днях 39-летний киевлянин позвонил полицейским с сообщением о том, что его ограбили. Однако по прибытии на место "события" оказалось, что была предоставлена ложная информация — факт грабежа не подтвердился.
Однако правоохранители обнаружили, что киевлянин, вероятно, хранил оружие и наркотики.
"Во время общения с гражданином полицейские заметили в комнате предмет, похожий на страсть к гранате. Мужчина признался инспекторам, что хранит боевые патроны и гранату и предоставил для проверки рюкзак, в котором, кроме вероятного оружия, патрульные обнаружили пакет с веществом растительного происхождения, похож на наркотическую", — говорят в патрульной полиции Киева.
Полицейские задержали мужчину, вынесли на него постановление по ст. 183 КУоАП и вызвали на место происшествия взрывотехники и следственно-оперативную группу Святошинского управления полиции.
Напомним, ранее мы писали, что с 15 мая пассажиры столичного метро меньше по времени будут ждать поезда на всех линиях. Время ожидания на платформах в час максимальной загрузки в будни сократится до 3-4 минут, а в другие периоды — до 6-8 минут.