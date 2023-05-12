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У метро Києва скоротять інтервали між поїздами

12 травня 2023 21:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Київський метрополітен скорочує інтервал між поїздами: розклад метро
Метро у Києві. Фото: Вікіпедія
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

З 15 травня пасажири столичного метро менше за часом чекатимуть на поїзди на всіх лініях. Час очікування на платформах у години максимального завантаження у будні скоротиться до 3-4 хвилин, а в інші періоди — до 6-8 хвилин.

Про це повідомляє КМДА.

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До того ж планується збільшити частоту поїздів у вихідні: інтервали між ними становитимуть 6-7 хвилин.

  • щодо Червоної лінії, то графік роботи вестибюлів: "Святошин" №1 — з 05:35 по 22:27; "Нивки" №2 - від 05:37 до 22:29; "Лівобережна" №1 — від 05:35 до 22:29; "Чернігівська" №2 - з 05:28 по 22:24.
  • по Синій лінії: "Героїв Дніпра" вестибюль №2 — з 05:25 до 22:22; "Контрактова площа" вестибюль №2 — з 05:37 до 22:36; "Васильківська" вестибюль №1 — з 05:50 до 22:32.
  • на Зеленій лінії: "Позняки" вестибюль №2 — з 05:33 до 22:27; "Харківська" вестибюль №1 — з 05:30 до 22:24.

У КМДА уточнили, що на станції "Оболонь" вестибюль №1 (у напрямку ст. "Мінська") буде відкритий для пасажирів, тоді як вестибюль №2 буде закрито під час проведення ремонту підземного переходу командою КП "ШЕУ Оболонського району".

"Нагадаємо, що на два виходи працюють станції: "Академмістечко", "Дарниця", "Лісова", "Мінська", "Почайна" та "Видубичі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві з 14 травня відкриють вестибюлі станцій столичного метрополітену, які були тимчасово закриті через війну. Рішення погоджено із Нацполіцією для безпеки громадян.

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